ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла

11.11.2019 21:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Многодетная мама ввела дома правило – месяц без экранов. Результатами эксперимента женщина поделилась в соцсетях, и ее пост быстро стал вирусным.

Молли из Калифорнии является мамой пятерых детей до 10 лет. Историю домашнего эксперимента женщина рассказала в Facebook.

За это время маме удалось сфотографировать всех ее детей, лежащих на кровати и читающих книги. И это не постановочный снимок. Раньше, признавалась Молли, дети проводили больше времени в экранах телефонов, планшета, компьютера.

Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла
Фото: instagram.com/mollydefrank

Но родители решили постепенно уменьшать количество гаджетов в жизни детей и посмотреть на результаты.

«Мы позволяли сидеть в гаджетах только час в день, но экраны, по-видимому, приглушали их творческий потенциал, вызывали сварливость, драки и нытье».

Когда родители совсем запретили детям смотреть в экраны, то сначала это вызвало волну протестов. Но результат того стоил – мама признается, что она будто вернула своих детей.

«Я видела, как мои дети переходят от экранной зависимости к совместной игре и даже созданию собственной школы. Я не могла поверить, как легко это получилось. Конечно, технологии полезны, но после быстрой оценки поведения моих детей, я поняла, что нам нужен пересмотр отношения к гаджетам».

Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла
Фото: instagram.com/mollydefrank

Родители решили привить детям любовь к чтению и стали подавать им пример – по субботам малыши видели, что мама и папа читают по утрам.

«Затем взяли свои собственные книги и присоединились к нам».

Эта публикация мамы получила много похвал, а другие родители поделились собственным опытом цифрового детокса для детей.

Молли составила несколько советов для родителей, которые хотят попробовать изменить отношения ребенка к гаджетам.

1. Исключите экраны из жизни детей на 30 дней. Не поддавайтесь на уговоры и не идите на переговоры.  

2. Зайдите в библиотеку. Найдите литературный жанр, который понравится вашему ребенку.  

3. Составьте список совместных игр. Это может быть рисование, лазание по деревьям или работа по дому.  

4. Наблюдайте. Посмотрите, что детям нравится делать и сделайте на этом акцент. 

5. Составьте долгосрочный план. Решите, сколько экранного времени будет возвращаться в жизнь детей после месяца без гаджетов.    

Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многодетная мама ввела дома правило – месяц без экранов. Результатами эксперимента женщина поделилась в соцсетях, и ее пост быстро стал вирусным. Молли из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика