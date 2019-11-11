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За банку с порохом и винтовку – уголовное дело

12.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

4 ноября сотрудники Пинского погранотряда возбудили уголовное дело в отношении жителя Кобрина.
10 октября при проведении санкционированных осмотров по месту жительства кобринчанина были изъяты банка с порохом, 4 охотничьих патрона к гладкоствольному ружью 16 калибра, винтовка неустановленного образца. Разрешение на хранение боеприпасов и винтовку у данного владельца отсутствовало. По результатам проведенной баллистической экспертизы 4 ноября в отношение кобринчанина сотрудники Пинского погранотряда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ.
За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа.

За банку с порохом и винтовку – уголовное дело


За банку с порохом и винтовку – уголовное дело


За банку с порохом и винтовку – уголовное дело

Людмила ПАШКОВИЧ
Фото из архива Пинского погранотряда

 
 
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За банку с порохом и винтовку – уголовное дело
 
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