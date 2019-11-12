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В Слуцке зачитают рэп о необходимости пройти обследование на половые инфекции

13.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Социальный флеш-фристайл «Серьезные отношения» пройдет с 14 по 30 ноября в Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на организаторов проекта.

В самых многолюдных местах Витебска, Гродно, Волковыска, Борисова, Слуцка и Минска рэп-исполнители Дмитрий Бурдыко и Ольга Тихаева экспромтом зачитают то, о чем принято молчать. Они будут говорить об отношениях между мужчиной и женщиной и о необходимости проходить обследование на инфекции, передающиеся половым путем.

— Мы будем выступать в торговых центрах, на улице… Наше появление будет внезапным, — говорит О. Тихаева. — Хочется привлечь к акции как можно больше людей. Ведь ежедневно по всему миру ИППП заражается около миллиона человек. Причем многие такие заболевания на начальном этапе протекают бессимптомно и могут привести к тяжелым последствиям. И если наши выступления заставят хотя бы одного человека задуматься и пройти обследование, значит, мы работали не зря.

— Наша миссия — на языке фристайла донести до пар, что в отношениях между мужчиной и женщиной важна забота о своем здоровье и здоровье партнера. И один из лучших способов выразить ее — регулярно проходить проверки вместе, — дополняет Д. Бурдыко.

Акция инициирована частной лабораторией с целью профилактики заболеваний, передающихся половым путем, среди молодежи.

Социальный проект завершится в Минске 30 ноября. В одном из торговых центров фристайл-исполнители откроют танцевальный марафон «Серьезные отношения», где определится пара, которая дольше всех сможет протанцевать вместе.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В самых многолюдных местах Витебска, Гродно, Волковыска, Борисова, Слуцка и Минска рэп-исполнители Дмитрий Бурдыко и Ольга Тихаева экспромтом зачитают то, о чем...
 
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