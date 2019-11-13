В Минск перед парламентскими выборами прибыли наблюдатели ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается досрочное голосование на парламентских выборах. В страну прибывают международные наблюдатели. Свою работу начала и миссия из стран Шанхайской организации сотрудничества.

«Мы проводим широкую подготовительную и наблюдательную миссию в таких крупных городах, как Минск, Брест и Могилев. Наша миссия – обеспечить максимально широкий репрезентативный срез избирательного процесса в Беларуси», – заявил заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей от ШОС Се Сяоюн.

После встречи с главой Центризбиркома делегация возложила цветы к стеле «Минск город-герой». Наблюдатели отметили, что китайский народ также понес большие потери во время войны, и эти трагические страницы истории сближают две страны.