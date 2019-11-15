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Пассажир микроавтобуса пытался дать взятку ГАИ в Витебске

16.11.2019 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пассажир микроавтобуса пытался дать взятку ГАИ в Витебске
Фото из открытых источников

15 ноября сотрудники ГАИ на Московском проспекте в Витебске остановили микроавтобус Renault. При проверке документов у водителя находящийся в автомобиле пассажир предложил милиционерам деньги за беспрепятственный проезд с акцизным товаром, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

44-летний мужчина оставил несколько купюр в различной валюте у рычага переключения коробки передач. Инспектор предупредил пассажира об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако тот обратно деньги не забрал.

На место происшествия вызвали следователей. 

Пассажир микроавтобуса пытался дать взятку ГАИ в Витебске
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Теги: Витебск
 
 
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