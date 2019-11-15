Сейчас устанавливается личность злоумышленника. По данному факту ведется проверка. Правоохранители призывают граждан хранить денежные средства в надежных местах.
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В Гродно из шкафчика в детском саду украли более 300 рублей
16.11.2019 15:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сейчас устанавливается личность злоумышленника. По данному факту ведется проверка. Правоохранители призывают граждан хранить денежные средства в надежных местах.
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Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
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