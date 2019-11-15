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В Гродно из шкафчика в детском саду украли более 300 рублей

16.11.2019 15:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гродно из шкафчика в детском саду украли более 300 рублей
shutterstock.com

В Гродно из шкафчика в детском саду украли более 300 рублей В Минске наркоман похитил у работников больницы почти 500 рублей
Как стало известно, инцидент произошел в детском саду в Гродно. Неизвестный похитил из шкафчика в раздевалке, где лежали деньги родительского комитета, более 300 рублей, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника. По данному факту ведется проверка. Правоохранители призывают граждан хранить денежные средства в надежных местах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
 
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