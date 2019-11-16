На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями 1

1









В день основного голосования на Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже избиратели могли найти для себя много интересного — перед зданием районного центра культуры, где и проходило голосование, работала мини-ярмарка: здесь можно было приобрести для себя овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также живую рыбу со скидками.

















С другой стороны двора РЦК свою выставку представил Несвижский РОЧС. И дети, и взрослые могли почувствовать себя в роли спасателей, работающих на высоте, поднявшись выше деревьев на подъемнике отдела. Здесь также можно было пройти тестирование на специальных планшетах на предмет знания правил пожарной безопасности, познакомиться с брошюрами соответствующей тематики и сфотографироваться на память с ростовой куклой — символическим Дядей Спасателем, что с удовольствием и делали все желающие.

























А в это время количество проголосовавших на Садовом избирательном участке №4 всё время увеличивалось и по состоянию на 15.30 в основной день голосования выборах приняли участие 723 человека. Те, кто голосовал впервые, получали памятные подарки.









Софья ЛЮБАНЕЦ.