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На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

17.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В день основного голосования на Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже избиратели могли найти для себя много интересного — перед зданием районного центра культуры, где и проходило голосование, работала мини-ярмарка: здесь можно было приобрести для себя овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также живую рыбу со скидками.

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Отборную живую рыбу предлагает покупателям водитель-продавец ОАО «Альба» Василий Герасимович. В ассортименте был толстолобик, белый амур, карась

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Горячей ухой угощает продавец ОАО «Альба» Нина Слабыш. У нее также можно было приобрести бутерброды, копченые форель и карп, консервы из карпа и толстолобика

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Избиратели и просто прохожие с удовольствием приобретали яблоки, груши, мед, капусту, картофель, свеклу и пряные травы, которые представила Несвижская сортоиспытательная станция. Одних только яблок предлагалось несколько сортов — «Хани Крисп», «Чемпион», «Белорусское сладкое», «Алеся», «Имант». В роли продавца выступила рабочая станции Валентина Татур

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Продукцию своего предприятия — подовые и формовые хлеба, тостовые хлебцы, витушки, сувенирная продукция, наборы пирожных, торты с различными начинками и другое и другое — предлагали покупателям инженер по качеству филиала «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром» Татьяна Курчик и ведущий инженер-технолог Елена Скриба

С другой стороны двора РЦК свою выставку представил Несвижский РОЧС. И дети, и взрослые могли почувствовать себя в роли спасателей, работающих на высоте, поднявшись выше деревьев на подъемнике отдела. Здесь также можно было пройти тестирование на специальных планшетах на предмет знания правил пожарной безопасности, познакомиться с брошюрами соответствующей тематики и сфотографироваться на память с ростовой куклой — символическим Дядей Спасателем, что с удовольствием и делали все желающие.

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Поет Иван Кухновец

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

На сцэне — юная солістка РЦК Лера Тарасевич

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Выступает народный вокальный ансамбль «Млечны шлях»

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

На выставке техники и оборудования РОЧС с удовольствием сфотографировались на память несвижане Екатерина Лукша (слева) и ее маленькая доченька Арина, которую держит тетя Анастасия Тристень. Избирательницы рассказали, что голосуют на соседнем участке — в СШ №4 г. Несвижа, — но не смогли пройти мимо такой веселой выставки

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Павел Молоткович показал отличный результат в тестах на знание правил пожарной безопасности и получил заслуженный приз

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Возможностью «стать ростом с деревья», которую предоставил подъемник РОЧС, с радостью пользовались будущие избиратели

А в это время количество проголосовавших на Садовом избирательном участке №4 всё время увеличивалось и по состоянию на 15.30 в основной день голосования выборах приняли участие 723 человека. Те, кто голосовал впервые, получали памятные подарки.

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Дмитрий Юшкевич на сегодняшних выборах голосовал впервые

На Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже было интересно всем избирателям

Еще один представитель впервые голосующей молодежи — Илья Янчик

Софья ЛЮБАНЕЦ.


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В день основного голосования на Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже избиратели могли найти для
 
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