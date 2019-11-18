ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Cтало известно, сколько набрала на выборах «фаворитка» Лукашенко. Она обогнала коммуниста

18.11.2019 21:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Центризбирком опубликовал подробные сведения по итогам голосования на парламентских выборах.

Как ранее сообщал Belsat.eu, в новый состав Палаты представителей попала и «Мисс Беларусь» Мария Василевич, которую в СМИ называют «фавориткой» главы Беларуси – красавицу несколько раз замечали в компании Александра Лукашенко.

Она баллотировалась по Кальварийскому округу № 104. За Марию Василевич проголосовали 11583 человек (28,94% от общего числа избирателей в округе).

На втором месте в этом округе оказался Геннадий Носевич. За него проголосовали 9460 человек (23,63%).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центризбирком опубликовал подробные сведения по итогам голосования на парламентских выборах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика