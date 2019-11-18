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Cтало известно, сколько набрала на выборах «фаворитка» Лукашенко. Она обогнала коммуниста
Источник материала: Партизан
Центризбирком опубликовал подробные сведения по итогам голосования на парламентских выборах.
Как ранее сообщал
Она баллотировалась по Кальварийскому округу № 104. За Марию Василевич проголосовали 11583 человек (28,94% от общего числа избирателей в округе).
На втором месте в этом округе оказался Геннадий Носевич. За него проголосовали 9460 человек (23,63%).
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Центризбирком опубликовал подробные сведения по итогам голосования на парламентских выборах.
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