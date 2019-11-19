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Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории сыграет на чемпионате мира: расписание

20.11.2019 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайской столице Асунсьон. Для белорусской команды турнир начнется в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября в 01.25 по минскому времени. Первым соперником сборной Беларуси станет команда ОАЭ.


За всю историю существования белорусской сборной это первый случай участия нашей страны в турнире высокого уровня.

В рамках квалификации к чемпионату мира белорусы выиграли сборную Франции, а также одержали победы над лидерами европейского пляжного футбола — сборными Португалии и Италии. Благодаря этому белорусская сборная закрепилась в двадцатке лучших команд планеты и в международном рейтинге силы занимает 18 место.

Одна их сильнейших сборных мира, Россия, которая является соперником белорусов по группе, называет нашу команду самым сложным оппонентом и прямым конкурентом за первое место в квартете «С».

В рамках группового этапа сборной Беларуси предстоит сыграть 3 матча:

  • 23.11 01.25 Беларусь — ОАЭ;
  • 25.11 01.25 Беларусь — Сенегал;
  • 27.11 01.25 Беларусь — Россия.
 
 
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Он пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайской столице Асунсьон.
 
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