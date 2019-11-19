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Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории сыграет на чемпионате мира: расписание
Источник материала: Tut.by
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайской столице Асунсьон. Для белорусской команды турнир начнется в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября в 01.25 по минскому времени. Первым соперником сборной Беларуси станет команда ОАЭ.
За всю историю существования белорусской сборной это первый случай участия нашей страны в турнире высокого уровня.
В рамках квалификации к чемпионату мира белорусы выиграли сборную Франции, а также
Одна их сильнейших сборных мира, Россия, которая является соперником белорусов по группе, называет нашу команду самым сложным оппонентом и прямым конкурентом за первое место в квартете «С».
В рамках группового этапа сборной Беларуси предстоит сыграть 3 матча:
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Он пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайской столице Асунсьон.
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