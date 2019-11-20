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Второй Чернобыль? Китайская ядерная подлодка рванула в море

21.11.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг, 21 ноября, в Южно-Китайском море у берегов Китая взорвалась атомная подводная лодка, в результате чего в трех странах была зафиксирована радиация.

Об этом сообщает HalTurnerRadioShow. Мощность взрыва, который произошел на глубине 50 метров, составила около 10-20 килотонн (сопоставимо с Хиросимой).

ЧП случилось в 02:22 по Минску. Превышение уровня радиации заметили в Китае, которому приписывают подлодку, на Тайване и во Вьетнаме.



Детали инцидента неизвестны, однако специалисты указали на то, что подобный взрыв мог произойти разве что от ядерной боеголовки. 

Официального подтверждения информации до сих пор нет.
 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 21 ноября, в Южно-Китайском море у берегов Китая взорвалась атомная подводная лодка, в результате чего в трех странах была зафиксирована радиация.
 
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