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«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совсем скоро нашу молодежку по хоккею ждет непростое испытание. Белорусы попытаются выйти в элитный дивизион чемпионата мира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Наталья Федорцова, наш хоккейный эксперт, прикинула, кто из легионеров может усилить дружину Дмитрия Дудика, а заодно собрала статистику выступления главных действующих лиц.
Совсем недавно наша «молодежка» стала первой на «Турнире четырех» в Бобруйске. Тогда играли с соперниками по грядущему первенству. Но это был лишь пролог к истории, которая только начнется 9 декабря. На товарищеский турнир главный тренер сборной Дмитрий Дудик выставил чуть ли не экспериментальный состав.
Оно и логично – посмотреть, понять и одних отцепить, а с другими работать дальше. Многие фамилии хедкоуч был готов назвать сразу же после бобруйского турне, но делать этого не стал – дескать, все может поменяться.
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
На минувшей неделе Дмитрий Владимирович огласил список из 32 хоккеистов. Сюда вошли три вратаря, 10 защитников и 19 нападающих. Сборную условно можно разделить на три группы: заокеанские легионеры, парни из Экстралиги «А» и КХЛ, а также из команды U-20, представленной во втором дивизионе чемпионата Беларуси.
Многие фамилии спортсменов молодежных команд воспринимают как ноунэймы. Однако про этих игроков слышал каждый, кто мало-мальски следит за белорусским хоккеем. Из 29 полевых 9 приедут на чемпионат из другого полушария.
Алексей Протас. Минувшим летом 91-й номер драфта НХЛ-2019 в составе «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Чикаго» и отдал две результативные передачи. Этот сезон Алексей проводит в привычном для себя «Принс Альберт» WHL, где к этому времени сыграл в 26 матчах сезона, набрав 40 очков по системе «гол плюс пас». Кстати, не так давно авторитетное американское спортивное издание «The Athletic» опубликовало список игроков, которые добились наибольшего прогресса после драфта НХЛ-2019, поставив белорусского форварда на первое место.
Еще одна неплохая пара хоккеистов – защитник плюс нападающий, Владислав Колячонок и Евгений Оксентюк. Этой весной парни звездили на юниорском чемпионате мира в Швеции, повторив лучший результат сборной в истории – пятое место. Сейчас Колячонок и Оксентюк защищают цвета «Флинта», представленного в хоккейной лиге Онтарио. В 24 матчах сезона Влад набрал 14 (6+8) результативных баллов при показателе полезности «+2», в то время как Евгений за это же количество встреч забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.
Еще одним усилением стал защитник Илья Соловьев. Забрасывает игрок обороны относительно нечасто (три гола за 23 матча), но ассистами отмечается чуть ли не в каждой встрече. Сейчас на его счету 23 передачи. В командной статистике Илья занимает второе место по набранным ассистентским баллам и показателю полезности «+7». По количеству набранных очков Илья третий.
Кстати, ребята уже ждут своего часа на молодежном чемпионате и даже записывают видеообращения к болельщикам.
– Сейчас мы находимся в Канаде, но совсем скоро вернемся на родину.
Еще одну касту нашего состава составляют игроки, выступающие в клубах чемпионата Беларуси и минском «Динамо». Сейчас в ростере «молодежки» трое «зубров». Вратарь Никита Толопило, матчи которого в КХЛ несложно посчитать – их всего два. Дебютировал голкипер в гостевом противостоянии с рижскими одноклубниками. И хоть тогда минчане проиграли с минимальной разницей в счете 2:3, сейв Толопило вошел в топ-10 спасений шестой недели КХЛ.
Восемнадцатилетний защитник Павел Денисов в сильнейшей хоккейной лиге континента сыграл в 16 матчах при показателе полезности «-4».
Его коллега нападающий Денис Казьянин сезон начал в «Могилеве», где в восьми встречах набрал семь очков. После чего был приглашен в стан минского «Динамо» и за три игры пробного контракта отметился одной шайбой в КХЛ.
Вместе с североамериканскими и КХЛовскими игроками пробиваться в элиту будут хоккеисты Экстралиги «А» родного чемпионата. На кэмп пригласили пятерых. Защитник Вадим Щечин из «Юности», нападающий «Немана» Павел Ажгирей, форвард «Динамо-Молодечно» Никита Пышкайло, а также игрок обороны Павел Воронов и нападающий Нассер Субхи из «Гомеля». Сейчас парни в своих клубах действуют на ведущих ролях.
Нассер Субхи, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Остальные 15 хоккеистов защищают цвета команды U-20, представленной в Экстралиге «Б». И хоть парням не нужно грызть лед на кэмпе, чтобы показать себя во всей красе Дмитрию Дудику (они видятся с тренерским штабом чуть ли не каждый день), признаются: конкуренция за место в составе жесткая.
Олег Качеловский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
На предстоящем чемпионате мира наши парни будут оспаривать единственную путевку в элиту со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании.
Дмитрий Дудик:
Матвей Курилович, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Молодежный чемпионат мира стартует 9 декабря. На предстоящей неделе Дмитрию Дудику предстоит определиться с окончательным списком игроков, отцепив треть от нынешнего состава кэмпа.
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«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ
Новости Беларуси. Совсем скоро нашу молодежку по хоккею ждет непростое испытание. Белорусы попытаются выйти в элитный дивизион чемпионата мира, сообщили в...
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