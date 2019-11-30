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«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

01.12.2019 23:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совсем скоро нашу молодежку по хоккею ждет непростое испытание. Белорусы попытаются выйти в элитный дивизион чемпионата мира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Наталья Федорцова, наш хоккейный эксперт, прикинула, кто из легионеров может усилить дружину Дмитрия Дудика, а заодно собрала статистику выступления главных действующих лиц.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Совсем недавно наша «молодежка» стала первой на «Турнире четырех» в Бобруйске. Тогда играли с соперниками по грядущему первенству. Но это был лишь пролог к истории, которая только начнется 9 декабря. На товарищеский турнир главный тренер сборной Дмитрий Дудик выставил чуть ли не экспериментальный состав.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Оно и логично – посмотреть, понять и одних отцепить, а с другими работать дальше. Многие фамилии хедкоуч был готов назвать сразу же после бобруйского турне, но делать этого не стал – дескать, все может поменяться.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Этот турнир – он не сузил, он, наоборот, расширил список кандидатов. Выбор будет очень сложный, это уже очевидно.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

На минувшей неделе Дмитрий Владимирович огласил список из 32 хоккеистов. Сюда вошли три вратаря, 10 защитников и 19 нападающих. Сборную условно можно разделить на три группы: заокеанские легионеры, парни из Экстралиги «А» и КХЛ, а также из команды U-20, представленной во втором дивизионе чемпионата Беларуси.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Многие фамилии спортсменов молодежных команд воспринимают как ноунэймы. Однако про этих игроков слышал каждый, кто мало-мальски следит за белорусским хоккеем. Из 29 полевых 9 приедут на чемпионат из другого полушария.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Алексей Протас. Минувшим летом 91-й номер драфта НХЛ-2019 в составе «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Чикаго» и отдал две результативные передачи. Этот сезон Алексей проводит в привычном для себя «Принс Альберт» WHL, где к этому времени сыграл в 26 матчах сезона, набрав 40 очков по системе «гол плюс пас». Кстати, не так давно авторитетное американское спортивное издание «The Athletic» опубликовало список игроков, которые добились наибольшего прогресса после драфта НХЛ-2019, поставив белорусского форварда на первое место.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Еще одна неплохая пара хоккеистов – защитник плюс нападающий, Владислав Колячонок и Евгений Оксентюк. Этой весной парни звездили на юниорском чемпионате мира в Швеции, повторив лучший результат сборной в истории – пятое место. Сейчас Колячонок и Оксентюк защищают цвета «Флинта», представленного в хоккейной лиге Онтарио. В 24 матчах сезона Влад набрал 14 (6+8) результативных баллов при показателе полезности «+2», в то время как Евгений за это же количество встреч забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Еще одним усилением стал защитник Илья Соловьев. Забрасывает игрок обороны относительно нечасто (три гола за 23 матча), но ассистами отмечается чуть ли не в каждой встрече. Сейчас на его счету 23 передачи. В командной статистике Илья занимает второе место по набранным ассистентским баллам и показателю полезности «+7». По количеству набранных очков Илья третий.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Кстати, ребята уже ждут своего часа на молодежном чемпионате и даже записывают видеообращения к болельщикам.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

– Сейчас мы находимся в Канаде, но совсем скоро вернемся на родину.
– В декабре в Минске пройдет важный турнир для всего белорусского хоккея. Мы будем бороться за путевку в элиту.
– Неделя тяжелых матчей против сложных соперников, и только одна путевка в сильнейший дивизион. Нам нужна ваша поддержка.
– Вместе мы победим любого!

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Еще одну касту нашего состава составляют игроки, выступающие в клубах чемпионата Беларуси и минском «Динамо». Сейчас в ростере «молодежки» трое «зубров». Вратарь Никита Толопило, матчи которого в КХЛ несложно посчитать – их всего два. Дебютировал голкипер в гостевом противостоянии с рижскими одноклубниками. И хоть тогда минчане проиграли с минимальной разницей в счете 2:3, сейв Толопило вошел в топ-10 спасений шестой недели КХЛ.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Восемнадцатилетний защитник Павел Денисов в сильнейшей хоккейной лиге континента сыграл в 16 матчах при показателе полезности «-4».

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Его коллега нападающий Денис Казьянин сезон начал в «Могилеве», где в восьми встречах набрал семь очков. После чего был приглашен в стан минского «Динамо» и за три игры пробного контракта отметился одной шайбой в КХЛ.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Вместе с североамериканскими и КХЛовскими игроками пробиваться в элиту будут хоккеисты Экстралиги «А» родного чемпионата. На кэмп пригласили пятерых. Защитник Вадим Щечин из «Юности», нападающий «Немана» Павел Ажгирей, форвард «Динамо-Молодечно» Никита Пышкайло, а также игрок обороны Павел Воронов и нападающий Нассер Субхи из «Гомеля». Сейчас парни в своих клубах действуют на ведущих ролях.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Нассер Субхи, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Нужно было продолжать работать, показывать себя и за Гомель, чтобы замечали, чтобы взяли в расширенный состав. Очень много нападающих и защитников, будет сложно попасть. Игроки из Америки… все очень высокого класса.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Остальные 15 хоккеистов защищают цвета команды U-20, представленной в Экстралиге «Б». И хоть парням не нужно грызть лед на кэмпе, чтобы показать себя во всей красе Дмитрию Дудику (они видятся с тренерским штабом чуть ли не каждый день), признаются: конкуренция за место в составе жесткая.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Олег Качеловский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Сейчас будут сборы, там мы будем пахать так, чтобы вышли в элиту. У нас очень много народу, все хотят пробиться. Будет весело.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

На предстоящем чемпионате мира наши парни будут оспаривать единственную путевку в элиту со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Дмитрий Дудик:
Все знакомые. Наши маленькие нюансы: отслеживаем игроков и статистику игроков абсолютно всех сборных, чтобы как-то можно было принимать контрмеры уже в течение чемпионата. Как минимум мы будем равной командой.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Матвей Курилович, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Будем смотреть на соперника в молодежном чемпионате мира. Подстраивать свою систему, может, под них. Либо гнуть до конца свою палку.

«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Молодежный чемпионат мира стартует 9 декабря. На предстоящей неделе Дмитрию Дудику предстоит определиться с окончательным списком игроков, отцепив треть от нынешнего состава кэмпа.

Люди в материале: Дмитрий Дудик, Нассер Субхи, Олег Качеловский, Матвей Курилович, Наталья Федорцова
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совсем скоро нашу молодежку по хоккею ждет непростое испытание. Белорусы попытаются выйти в элитный дивизион чемпионата мира, сообщили в...
 
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