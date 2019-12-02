Соединит Пышки с «Привалом». Летом в Гродно начнется строительство пешеходного моста через Неман

Источник материала: Новости Волковыска

Как рассказали в институте «Гродногражданпроект», проектируемый пешеходный мост через Неман расположится на границе Гродно и соединит урочище «Пышки» на правом берегу с базой отдыха «Привал» на левом берегу. В этом месте рельеф береговой линии сложный, много глубоких оврагов и ручьев. Берега крутые, обрывистые, меняющие контур после паводков. Все это представляло некоторую сложность при определении места расположения моста. Однако в этом году в июне подписан акт выбора земельного участка, сообщает Гродненская правда.





Инженерная конструкция пешеходного моста состоит из трех стальных пролетов и четырех опор. Русловой пролет длиной 130 метров будет украшен двумя стальными арками, объединенными между собой системой продольных и поперечных связей. Его общая длина 190 метров, ширина 4,75 метра. Мост запроектирован с велосипедной дорожкой. Покрытие мостового полотна предусмотрено двухслойное из асфальтобетона. Подходы с обеих сторон будут выложены из бетонной тротуарной плитки.

Пропускная способность полосы пешеходного движения – 4 тысячи человек в час, велосипедного движения – 300 единиц в час. Велосипедистам на мосту будет просторно – ширина велодорожки составит два с половиной метра.





После прохождения экспертизы проекта начнется сооружение моста. Кстати, проектом предусмотрена его оригинальная подсветка, в том числе и подходов к мосту.







Значительная часть территории базы «Привал» находится в границах специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал». Республиканскими программами и программами трансграничного сотрудничества на территории этого парка предусмотрено создание веломаршрутов, возведение гостиниц, спортивных и санаторно-оздоровительных комплексов.