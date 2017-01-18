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Карасин обсудил с Петришенко взаимодействие Минска и Москвы

18.01.2017 20:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин и посол Беларуси в России Игорь Петришенко обсудили взаимодействие Минска и Москвы в интеграционных объединениях, сообщила в среду пресс-служба МИД РФ.

Карасин обсудил с Петришенко взаимодействие Минска и Москвы
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и взаимодействия наших стран в интеграционных объединениях", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе также отметили, что дипломаты обсудили представляющие интерес для двух государств региональные и международные вопросы.

"Состоялся также обмен мнениями по международным и региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес", — отметили в МИД России.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны обговорили актуальные темы двусторонних отношений а также взаимодействие Беларуси и России в интеграционных объединениях.

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