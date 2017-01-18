МИНСК, 18 янв — Sputnik. Статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин и посол Беларуси в России Игорь Петришенко обсудили взаимодействие Минска и Москвы в интеграционных объединениях, сообщила в среду пресс-служба МИД РФ.



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"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и взаимодействия наших стран в интеграционных объединениях", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе также отметили, что дипломаты обсудили представляющие интерес для двух государств региональные и международные вопросы.

"Состоялся также обмен мнениями по международным и региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес", — отметили в МИД России.