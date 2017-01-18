|
Карасин обсудил с Петришенко взаимодействие Минска и Москвы
18.01.2017 20:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин и посол Беларуси в России Игорь Петришенко обсудили взаимодействие Минска и Москвы в интеграционных объединениях, сообщила в среду пресс-служба МИД РФ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и взаимодействия наших стран в интеграционных объединениях", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В пресс-службе также отметили, что дипломаты обсудили представляющие интерес для двух государств региональные и международные вопросы.
"Состоялся также обмен мнениями по международным и региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес", — отметили в МИД России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны обговорили актуальные темы двусторонних отношений а также взаимодействие Беларуси и России в интеграционных объединениях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии