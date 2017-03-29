МИНСК, 30 мар — Sputnik. Переговоры в формате "один на один" проходят между президентами Туркменистана и Беларуси Гурбангулы Бердымухамедовым Александром Лукашенко, который накануне прибыл в Ашхабад информационное агентство TDH .

Лукашенко прилетел в столицу Туркменистана накануне : белорусского лидера в аэропорту встречали глава МИД страны Рашид Мередов и почетный караул. Белорусскому президенту у трапа самолета ети в национальных костюмах преподнесли цветы.

"В дворцовом комплексе "Огузхан", после официальной церемонии встречи высокого гостя и представления членов правительственных делегаций двух стран, туркмено-белорусские переговоры в верхах начались с формата "один на один", — говорится в сообщении.

Сообщается, что среди основных тем, которые рассматривают в разговоре главы государств, — перспективы торгово-экономического взаимодействия, совместные проекты в туризме, высшем образовании и культуре.

Президенты в ходе встречи отметили, что переговоры в Ашхабаде заложат фундамент для дальнейшего развития партнерства по всем направлениям.

Планируется, что в четверг Бердымухамедов и Лукашенко примут участие в торжественной церемонии открытия нового здания Посольства Беларуси в Туркменистане, а 31 марта отправятся в Лебапский велаят для пуска Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который они закладывали в конце 2009 года.