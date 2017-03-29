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Лукашенко и Бердымухамедов встречаются в Ашхабаде "один на один"

30.03.2017 09:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Переговоры в формате "один на один" проходят между президентами Туркменистана и Беларуси Гурбангулы Бердымухамедовым Александром Лукашенко, который накануне прибыл в Ашхабад информационное агентство TDH.

Лукашенко прилетел в столицу Туркменистана накануне:  белорусского лидера в аэропорту встречали глава МИД страны Рашид Мередов и почетный караул. Белорусскому президенту у трапа самолета ети в национальных костюмах преподнесли цветы.

"В дворцовом комплексе "Огузхан", после официальной церемонии встречи высокого гостя и представления членов правительственных делегаций двух стран, туркмено-белорусские переговоры в верхах начались с формата "один на один", — говорится в сообщении.

Сообщается, что среди основных тем, которые рассматривают в разговоре главы государств, — перспективы торгово-экономического взаимодействия, совместные проекты в туризме, высшем образовании и культуре.

Президенты в ходе встречи отметили, что переговоры в Ашхабаде заложат фундамент для дальнейшего развития партнерства по всем направлениям.

Планируется, что в четверг Бердымухамедов и Лукашенко примут участие в торжественной церемонии открытия нового здания Посольства Беларуси в Туркменистане, а 31 марта отправятся в Лебапский велаят для пуска Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который они закладывали в конце 2009 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди основных тем, которые рассматривают в разговоре главы государств, - перспективы торгово-экономического взаимодействия, совместные проекты в туризме, высшем...

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