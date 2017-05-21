Создание Национальной ассоциации местных Советов займет около двух лет - Попков

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На создание в Беларуси Национальной ассоциации местных Советов потребуется около двух лет, сообщил сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, сопредседатель Бюро Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" (КОРЛИП) Александр Попков во время встречи членов Бюро, представителей Комитета регионов ЕС и Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Александра Попкова, авторитет любого совета заключается в том, насколько он последователен в формировании и реализации программы социально-экономического развития и обеспечении соответствующего контроля. "Порой средств на местах не хватает, потому что накопился ряд проблем, - отметил Александр Попков. - В соответствии с законом о местном самоуправлении созданы две ассоциации - в Гродно и в Могилеве. Хозяйственная деятельность этих ассоциаций должна в какой-то степени обеспечить тот финансовый доход, который необходим той или иной территории. В текущем году эта работа будет продолжена, во всех регионах появятся такие ассоциации. Государство видит свою задачу в том, чтобы создать предпосылки и условия для зарабатывания этих средств".

Александр Попков проинформировал о работе по созданию Национальной ассоциации местных Советов. "Чтобы создать такую ассоциацию, потребуется год-два. Есть уже определенные договоренности. Условно говоря, это "министерство" и "министр без портфеля", которые работают вне состава правительства, но обеспечивают интересы определенных территорий", - подчеркнул он. В этом вопросе Беларуси интересен и важен опыт Европы. Сейчас изучается не только европейская, но и мировая практика, что позволит повысить качество местного самоуправления и расширить круг решаемых вопросов. Александр Попков убежден, что это положительно скажется на повышении доверия граждан и к депутатам, и к руководителям соответствующего уровня.

Во время встречи сторонами затронут ряд аспектов местного самоуправления. Так, председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк рассказал о формировании, функциях, структуре, компетенции и деятельности этого представительного органа власти белорусской столицы. В свою очередь председатель Комитета регионов ЕС Маркку Марккула (Финляндия) отметил, что за последний год КОРЛИП значительно улучшила понимание регионов Беларуси, с которыми налажены тесные связи, так же, как и с другими странами - участницами программы "Восточное партнерство" (ВП). "Комитетом разработан список приоритетов на ближайшие пять лет. Один из них - устойчивое экономическое развитие и создание рабочих мест", - подчеркнул он.

Сотрудничество стран - участниц ВП с Комитетом регионов Европейского союза в сфере местного самоуправления ведется с 2011 года в формате КОРЛИП. Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

Председательство КОРЛИП осуществляется двумя сопредседателями - действующим главой Комитета регионов ЕС и представителем страны - партнера "Восточного партнерства". В октябре 2016 года - сентябре 2017-го сопредседателем КОРЛИП выступает Беларусь. В состав КОРЛИП входят 18 представителей стран "Восточного партнерства" (по три от страны) и 18 представителей Комитета регионов ЕС.-0-