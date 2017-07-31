США ввели санкции против президента Мадуро

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро за "подрыв демократии", сообщило в понедельник министерство финансов США.



© REUTERS Ivan Alvarado Беларусь выступает за мирное решение проблем в Венесуэле

В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а американским гражданам будет запрещено вести с ним дела.

США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если выборы все же состоятся.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.