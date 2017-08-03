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Туск считает, что в будущем Польше и ЕС может быть не по пути

03.08.2017 21:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Для Польши европейское будущее сейчас находится под вопросом, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Туск считает, что в будущем Польше и ЕС может быть не по пути
© Sputnik/
Эксперт о запуске санкций в отношении Польши со стороны ЕС

"Европейское будущее Польши под вопросом. Я понимаю эмоции поляков, беспокоящихся или о судах, или о будущем Польши в ЕС", – цитирует его слова агентство PAP.

Бывший польский премьер также отметил, что он несет ответственность за европейский путь Польши, а в стране происходят "очень плохие вещи".

Ранее вопрос членства Польши в Евросоюзе поднимался в контексте выхода из ЕС Великобритании. При этом власти страны заверяли, что республика не собирается покидать Евросоюз.

Президент Анджей Дуда в июле наложил вето на два закона, реформирующих судебную систему Польши и вызвавших массовые протесты. Эти документы повторно направили в сейм. 

После публикации закона о всеобщих судах, несмотря на вето, Еврокомиссия запустила санкционную процедуру по предотвращению нарушения законодательства ЕС. Власти Польши также предупредили, что страну могут лишить права голоса в Совете ЕС, если будут отстранены или отправлены в отставку судьи Верховного суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший польский премьер полагает, что в стране сейчас происходят очень плохие вещи.

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