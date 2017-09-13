Литва намерена блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС

Литовские власти 13 сентября утвердили документ, блокирующий попадание электроэнергии с БелАЭС.

Литва намерена взимать плату за импорт электроэнергии из Беларуси и запретить Круонисской гидроаккумулирующей электростанции предоставлять услуги Беларуси.

Согласно пунктам документа, система электроэнергии Литвы должна быть синхронизирована с сетью континентальной Европы до 2025 года, после чего не останется никакой возможности для попадания в Литву электроэнергии из третьих стран.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, принятый план для защиты от опасной атомной электроэнергии стал еще один важным шагом против строительства БелАЭС, которое осуществляется без соблюдения требований безопасности.

«Первым (шагом) был закон о необходимых мерах (со стороны Литвы), направленных на то, чтобы защититься от угроз, исходящих от небезопасных АЭС третьих стран. Тогда правительство представило свою оценку сейму и предложило ему по семи критериям признать БелАЭС небезопасной и представляющей угрозу для национальных интересов Литвы, тогда в июне был принят закон о признании БелАЭС небезопасной», - цитирует Вайчюнаса interfax.by .

Также литовское правительство намеревается заключить договоренности с Латвией и Эстонией о введении платы за использование электроэнергии из третьих стран в случае поддержки этой меры Еврокомиссией. Кроме того, Литва хочет до начала 2019 года предложить сопредельным государствам также ограничить импорт с БелАЭС.

Напомним, вокруг строительства БелАЭС в районе Островца не утихают споры, общественность выступает против этого проекта. Кром того, власти Литвы, находящейся ближе всех остальных стран к месту расположения будущей станции, активно и любыми способами борется за остановку строительства. Особенно обоутрилась ситуация после нескольких инцидентов, происзошедших на территории будущей АЭС.

26 декабря во время транспортировки корпуса реактора для Белорусской АЭС на станции «Славное» Белорусской железной дороги произошло «незначительное касание металлического транспортного кожуха, защищающего бурт опорный корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети. При этом скорость движения состава была около 3 км/час», - отмечала администрация БелАЭС.

После этого МИД Литвы вручил послу Беларуси Александру Королю две ноты из-за «возможного инцидента на расположенной в 50 км от Вильнюса Островецкой атомной электростанции». 5 мая основанием стала информация о произошедшем в середине апреля обрушении стоек строящегося здания ядерного обслуживания электростанции, опубликованная на сайте телеканала «Белсат».