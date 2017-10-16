16 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вмешательство контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства минимизируется в Беларуси. На это направлен указ №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Предусматривается смещение акцента в деятельности контролеров на профилактическую работу, расширение применения вместо проверок мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, по результатам которых меры ответственности применяться не будут, если субъект устранит выявленные нарушения.

В документе заложен уход от системы плановых проверок, в рамках которой посетить субъект хозяйствования можно даже при отсутствии нарушений с его стороны или без иных веских причин. Вместо плановых предлагается осуществлять выборочные проверки, проведение которых в отношении предприятия возможно только при наличии комплекса оснований. Например, выявление неоднократных нарушений, результаты анализа чек-листа.

Сокращаются основания для назначения внеплановых проверок. При этом во время внеплановой проверки подлежат изучению только выявленные в отношении конкретных проверяемых субъектов факты и обстоятельства, послужившие причиной для назначения данной внеплановой проверки.

Исключается возможность давать поручения на проведение проверки по находящимся в производстве правоохранительных органов материалам. Проверки будут проводиться только по возбужденному уголовному делу.

Также исключается возможность вынесения контролером предписания о приостановлении деятельности проверяемого субъекта, его цехов, оборудования, производства. Приостанавливать свою деятельность или нет, будет решать исключительно руководитель предприятия на основании рекомендаций проверяющих. Но при этом за свои действия, связанные с устранением выявленных нарушений, руководитель будет нести всю полноту ответственности (вплоть до уголовной).

Устанавливается административная ответственность контролеров за совершение грубых нарушений при проведении проверок (невнесение записи о проведении проверки в книгу учета проверок, отсутствие оснований для проведения проверки и другое). За совершение подобных деяний предусматривается наложение на должностное лицо контролирующего (надзорного) органа штрафа до 30 базовых величин.

При Комитете государственного контроля предусматривается создание Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, основной задачей которого будет анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности в республике. При выявлении негативных тенденций в работе контролирующих органов Межведомственный совет будет уполномочен выносить рекомендации об устранении нарушений. В случае, если данные рекомендации не будут выполнены контролирующими органами, соответствующая информация будет доводиться до сведения правительства и главы государства.

Реформируется система ведомственного контроля с переориентацией данных служб на проведение анализа (аудита) и принятие мер по повышению эффективности деятельности предприятия. По сути, эти службы станут для государственных органов, включая исполкомы, инструментами реализации полномочий собственника для обеспечения эффективности работы подчиненных организаций.

Будет также оптимизирован перечень контролирующих (надзорных) органов и сфер их деятельности, в результате которой полномочия на проведение проверок утратит треть контролеров, а число сфер контрольной (надзорной) деятельности сократится почти вдвое.

Реализация всех соответствующих положений позволит выстроить более рациональную систему государственного контроля, повысить прозрачность деятельности контролирующих (надзорных) органов, исключить излишнее, не обоснованное объективными причинами обременение субъектов хозяйствования проверочными мероприятиями.

Как сообщалось, принимая 22 сентября с докладом по проекту указа председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова, глава государства потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов. "Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок, сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть - пожалуйста, идите", - сказал Александр Лукашенко.-0-