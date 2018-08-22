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Встреча Лукашенко и Путина проходит сегодня поздно вечером в Сочи

22.08.2018 21:08 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит поздно вечером в Сочи 22 августа в рабочей резиденции президента России Бочаров Ручей, сообщили в эфире новостей телеканала "Беларусь 1".

Главы государств обсуждают актуальные темы двустороннего сотрудничества. Как отметил Александр Лукашенко, проблемы в этом направлении не накапливаются и постепенно в различном темпе решаются.

Также главы государств обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях, на международных площадках и мировую повестку дня.

При этом Лукашенко отметил приверженность общему вектору внешней политики.

23 июля во время телефонного разговора Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию.

Глава белорусского государства направился в Сочи утром 22 августа.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск, 22 августа. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит поздно вечером в Сочи 22 августа в рабочей резиденции президента России Бочаров Ручей,...
 
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