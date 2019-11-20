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Госдеп США сожалеет об итогах парламентских выборов в Беларуси
21.11.2019 11:14 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но выразили озабоченность и тревогу по поводу их результата.
Как говорится в
В Госдепе также выразили сожаление, что в парламенте Беларуси не будут представлены альтернативные депутаты. Там также отметили, что демократия в Беларуси - гарантия ее независимости, а также укрепления ее отношений с США, пишет
Отметим, что в Европейском парламенте накануне также
Оценка выборов со стороны миссии ОБСЕ была низкой: там отметили многочисленные нарушения со стороны властей, ущемление прав оппозиции, недобросовестный процесс подсчета и сбора голосов. Как
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Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но выразили озабоченность и тревогу по поводу их результата.
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