Госдеп США сожалеет об итогах парламентских выборов в Беларуси

Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но выразили озабоченность и тревогу по поводу их результата.

Как говорится в заявлении Государственного департамента США, власти Беларуси проигнорировали основные демократические свободы и не смогли гарантировать целостность избирательного процесса. Выборы также вызывают серьезные вопросы с точки зрения регистрации негосударственных партий, процесса досрочного голосования, процесса подсчета голосов, который невозможно назвать прозрачным, а также ограничение работы медиа на выборах.

В Госдепе также выразили сожаление, что в парламенте Беларуси не будут представлены альтернативные депутаты. Там также отметили, что демократия в Беларуси - гарантия ее независимости, а также укрепления ее отношений с США, пишет tut.by .

Отметим, что в Европейском парламенте накануне также раскритиковали прошедшие в Беларуси парламентские выборы, отметив неспособность властей страны проводить такого кампании в соответствии с международными стандартами и свободами.