Производство молока в Минской области увеличилось в I квартале почти на 5%

Фото из архива

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство молока в Минской области увеличилось за I квартал 2017 года почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Геннадий Шахлевич на заседании областного исполнительного комитета, где рассматривались итоги социально-экономического развития центрального региона за январь-март, передает корреспондент БЕЛТА.

"Получено в I квартале 414,6 тыс. т молока, что на 18,8 тыс. т больше, чем в январе-марте 2016 года. Рост производства составил 4,8%. Доля молока в удельном весе продукции сельского хозяйства - 44%", - рассказал Геннадий Шахлевич.

Производство молока увеличилось в 19 районах Минской области. Средний удой от одной коровы за январь-март составил 1261 кг, увеличившись на 50 кг. Наиболее высокие удои отмечаются в хозяйствах Несвижского, Дзержинского и Смолевичского районов. В целом в центральном регионе значительно возросли объемы реализации молока высшего сорта и сорта "экстра".

Геннадий Шахлевич констатировал, что сельскохозяйственная отрасль Минской области в I квартале показала положительную динамику. Темп роста производства продукции составил 101%. В животноводческой отрасли увеличено поголовье крупного рогатого скота, численность которого в хозяйствах составила 933,3 тыс. (101% к уровню I квартала 2016 года). Поголовье свиней - 583,6 тыс. Повышению эффективности работы в свиноводстве способствует строительство современных свиноводческих комплексов. Четыре таких объекта будут введены в текущем году. По оценкам специалистов, принимаемые меры позволят выйти на показатель производства свинины 105-106% к уровню прошлого года.-0-