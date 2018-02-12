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Семинары по разъяснению положений декрета о развитии предпринимательства пройдут в Минске

12.02.2018 14:39 — Новости регионов | БелТА  
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Семинары по разъяснению положений декрета о развитии предпринимательства пройдут в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа при Мингорисполкоме проведет в феврале-марте серию выездных семинаров для субъектов хозяйствования по разъяснению положений декрета №7 "О развитии предпринимательства", сообщили БЕЛТА в столичной мэрии.

Для активизации участия бизнеса в создании новых рабочих мест руководство города организует выездные встречи во всех районах Минска. На семинарах специалисты помогут предпринимателям разобраться в нюансах декрета и перспективах, которые открылись перед субъектами хозяйствования.

Первый семинар запланирован на 26 февраля в 14.30 в Московском районе - по ул. Фабрициуса, 4. Записаться на встречу можно по телефону 8(017) 200-47-78. Затем семинары пройдут:

2 марта - в Советском районе (ул. Дорошевича, 8) в 14.30. Запись по тел. 8(017) 292-62-10;

12 марта - Центральном (ул. Мельникайте, 6) в 14.30. Запись по тел. 8(017) 306-44-32, 8(017) 306-44-16;

14 марта - Первомайском (ул. К. Чорного, 5) в 14.30. Запись по тел. 8(017) 280-49-02, 8(017) 280-01-27;

15 марта - Партизанском (ул. Захарова, 53) в 14.30. Запись по тел. 8(017) 285-27-15, 8(017) 294-85-47;

19 марта - Октябрьском (ул. Асаналиева, 2) в 14.30. Запись по тел. 8(017) 222-01-18;

21 марта - Фрунзенском (ул. Шаранговича, 19) в 14.30. Запись по тел. 8(017) 256-98-75, 8(017) 256-11-11;

22 марта - Заводском (ул. Жилуновича, 17) в 10.00. Запись по тел. 8(017) 389-26-63, 8(017) 389-26-64;

28 марта - в Ленинском районе (ул. Маяковского, 83) в 14.30. Запись по тел. 8(017) 223-32-51.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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