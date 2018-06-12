Новые экспрессные маршруты открываются в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые экспрессные автобусные маршруты открываются в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Новые маршруты определены по итогам конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Так, маршрутка №1107-ТК с сегодняшнего дня свяжет ТЦ Ждановичи и Сеницу, №1318-ТК - площадь Победы и Зацень (через Новинки), №1152-ТК будет отправляться с ДС Лошица-2 в направлении Комаровского рынка с 14 июня.-0-