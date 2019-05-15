Первые инфоточки для гостей II Европейских игр заработают в Минске с 19 июня

Источник материала: БелТА

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время II Европейских игр откроется 20 инфоточек для туристов, первые из них заработают уже с 19 июня, сообщила журналистам ведущий специалист отдела сервисов для зрителей фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Людмила Фокеева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инфоточки разместятся как в местах проведения соревнований, так и в районе основных транспортных хабов. Первые инфоточки откроются с 19 июня - за несколько дней до начала Игр, чтобы гости, прибывшие заблаговременно, смогли здесь получить информационную поддержку", - отметила Людмила Фокеева.

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