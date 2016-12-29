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10 лет на посту министра. Достижения, неудачи и несбывшиеся обещания Василия Жарко
29.12.2016 22:37 — Новости Общества | Tut.by
Пока остальных чиновников постоянно перетасовывали и меняли местами, министр здравоохранения Василий Жарко на протяжении рекордных десяти лет сидел на одном месте.
TUT.BY подвел итоги десятилетней работы министра Василия Жарко.
Первая пересадка сердца и другие достижения в трансплантологии
На развитии трансплантологии прежний министр сделал акцент практически сразу после вступления в должность: врачей отправляли на обучение за границу, а в больницы стали закупать дорогое зарубежное оборудование. А в 2010 году на базе 9-й минской больницы открыли РНПЦ трансплантологии органов и тканей.
Уже через три года после того, как Василий Жарко стал министром, в нашей стране сделали первую пересадку сердца. В 2016-м в РНПЦ «Кардиология» сделали очередной прорыв и
Сегодня Беларусь занимает девятое место в мире и первое — в СНГ по количеству трансплантаций. Если еще в 2005 году в стране было проведено лишь восемь операций по пересадке органов, то в 2015-м — уже 445. Проводят их не только в Минске, но и в регионах.
Эти и другие высокотехнологичные операции, которые появились в эпоху Жарко, позволили отечественным клиникам зарабатывать на медицинском туризме. Заслуга министра в том, что он смог выбить на это деньги.
Самая низкая младенческая смертность в мире
Себе в плюс Василий Жарко может записать ситуацию с рождаемостью и младенческой смертностью — за время его работы министром она снизилась в два раза — до трех промилле. Это лучший показатель в СНГ. И сегодня Беларусь занимает 26-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран.
Пьянству — бой
В 2014 году при министре Жарко
Поиски компромисса между Минздравом, МВД и производителями спиртного затянулись. Антиалкогольные меры сначала протестировали в Минске: ввели запрет на продажу с десяти вечера до девяти утра. Но
В октябре 2016-го правительство анонсировало, что в ближайшее время
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При этом не исключено, что обсуждение антиалкогольных норм снова поставят на паузу. Всему виной — трагедия в Иркутске, где произошло
Но после российских событий белорусский Минздрав принял давно запланированные меры и
Антитабачный закон
Антитабачный закон был подготовлен еще в 2013 году. И министр Жарко его
В первоначальной редакции документа были прописаны радикальные меры по борьбе с табаком: запрет на курение в общественных местах, полный запрет на прямую и скрытую рекламу табачных изделий, запрет на выкладку сигарет в магазинах, введение устрашающего изображения на упаковке и, главное, — повышение акцизов и неминуемое подорожание сигарет.
Некоторые из этих положений принимаются. Но сделать главное, чтобы снизить количество зависимых, — повысить стоимость сигарет — Василию Жарко не удалось.
Частные медцентры стали выдавать больничные
Минздрав долго на это не соглашался, но с 1 февраля все-таки
В 2013 году министр здравоохранения предлагал разрешить белорусам три дня болеть без больничного. По его мнению, это разгрузило бы поликлиники. Но эта инициатива Василия Жарко так и осталась нереализованной.
Лечиться нужно белорусским
Василий Жарко все десять лет активно продвигал белорусские лекарства и наши аналоги импортным препаратам. Не без
В какой-то момент участникам фармацевтического рынка и вовсе предлагали отказаться от импорта лекарств, аналоги которых производят в Беларуси. Но до этого не дошло.
«В районных стационарах 90% лекарственных средств — белорусские. В республиканских центрах — более 50%. И гражданина вылечивают! Значит, лекарства показывают свою эффективность», —
По плану доля продаж белорусских лекарств в стоимостном выражении должна составлять половину выручки, а в количественном — и того больше.
Параллельно Василий Жарко объявил борьбу с самолечением белорусов. В 2014 году многие препараты, которые раньше были в свободной продаже, стали отпускать только по рецепту.
Вместе с этим министр обещал, что в белорусских поликлиниках будет покончено с очередями. Но ни электронные талоны, ни запись через интернет решить проблему не помогли. Была у Жарко и еще одна инициатива — брать символическую плату с пациентов за каждый прием. Но ее не поддержали.
Страховой медицине — нет
Василий Жарко всегда выступал против популярной за границей обязательной страховой медицины. Он уверен, что в целом она «несостоятельна», а в Беларуси попросту неприемлема.
«Уходят большие денежные потоки на содержание этих страховых компаний, на ненужные проволочки. Кроме того, мы еще не готовы в финансовом плане», —
В 2016-м он лишь
Не удалось Василию Жарко решить и две главные проблемы белорусской медицины: кадры и зарплаты врачей. В 2014 году он
«В этот непростой кризисный [2015] год каждый из медиков понимает, что давал клятву Гиппократа. И работает не за деньги. А по совести и своему призванию», — заявлял Василий Жарко.
В тот же год Василий Жарко озвучил и свою главную мечту — «во что бы то ни стало сохранить ту доступность медпомощи, которая у нас есть на сегодня».
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Пока остальных чиновников постоянно перетасовывали и меняли местами, министр здравоохранения Василий Жарко на протяжении рекордных десяти лет сидел на одном...
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