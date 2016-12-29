Пока остальных чиновников постоянно перетасовывали и меняли местами, министр здравоохранения Василий Жарко на протяжении рекордных десяти лет сидел на одном месте. Новый вице-премьер , хоть и врач по образованию, больше проявил себя как административный работник. В его карьере были и успехи, и неудачи, и так и несбывшиеся обещания.

TUT.BY подвел итоги десятилетней работы министра Василия Жарко.



Василий Жарко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первая пересадка сердца и другие достижения в трансплантологии

На развитии трансплантологии прежний министр сделал акцент практически сразу после вступления в должность: врачей отправляли на обучение за границу, а в больницы стали закупать дорогое зарубежное оборудование. А в 2010 году на базе 9-й минской больницы открыли РНПЦ трансплантологии органов и тканей.

Уже через три года после того, как Василий Жарко стал министром, в нашей стране сделали первую пересадку сердца. В 2016-м в РНПЦ «Кардиология» сделали очередной прорыв и провели комплексную операцию по трансплантации сердца и легких.

Сегодня Беларусь занимает девятое место в мире и первое — в СНГ по количеству трансплантаций. Если еще в 2005 году в стране было проведено лишь восемь операций по пересадке органов, то в 2015-м — уже 445. Проводят их не только в Минске, но и в регионах.

Эти и другие высокотехнологичные операции, которые появились в эпоху Жарко, позволили отечественным клиникам зарабатывать на медицинском туризме. Заслуга министра в том, что он смог выбить на это деньги.



Операция по пересадке печени. Фото: Анастасия Лукьянова, TUT.BY

Самая низкая младенческая смертность в мире

Себе в плюс Василий Жарко может записать ситуацию с рождаемостью и младенческой смертностью — за время его работы министром она снизилась в два раза — до трех промилле. Это лучший показатель в СНГ. И сегодня Беларусь занимает 26-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран.

Пьянству — бой

В 2014 году при министре Жарко Беларусь стала самой пьющей нацией по версии Всемирной организации здравоохранения. Официальный Минск сначала подал протест на обвинения, а потом решил объявить пьянству бой.

Поиски компромисса между Минздравом, МВД и производителями спиртного затянулись. Антиалкогольные меры сначала протестировали в Минске: ввели запрет на продажу с десяти вечера до девяти утра. Но ограничение продержалось всего два месяца и десять дней.

В октябре 2016-го правительство анонсировало, что в ближайшее время антиалкогольный указ все-таки будет принят, но уже в масштабах всей страны. Предлагается снова запретить продажу спиртного с 22.00 до 9.00. Кроме того, в магазинах площадью больше 400 «квадратов» придется открывать специальные алкогольные отделы.



Фото: Reuters

Настойка боярышника: только днем и по флакону в одни руки

При этом не исключено, что обсуждение антиалкогольных норм снова поставят на паузу. Всему виной — трагедия в Иркутске, где произошло массовое отравление спиртовым концентратом для ванн «Боярышник». После случившегося президент потребовал от подчиненных не допустить подобного в Беларуси и призвал прекратить «баловство с этими налогами на спиртное».

Но после российских событий белорусский Минздрав принял давно запланированные меры и ограничил продажи в аптеках спиртовых настоек. Их часто покупали вовсе не для того, чтобы поправить здоровье, а чтобы выпить. Теперь тот же «Боярышник» отпускают только днем и не больше одного флакона в руки.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Антитабачный закон

Антитабачный закон был подготовлен еще в 2013 году. И министр Жарко его анонсировал последние несколько лет. Из года в год он повторял одно и то же: «Документ в высокой степени готовности и будет подписан в ближайшее время».

В первоначальной редакции документа были прописаны радикальные меры по борьбе с табаком: запрет на курение в общественных местах, полный запрет на прямую и скрытую рекламу табачных изделий, запрет на выкладку сигарет в магазинах, введение устрашающего изображения на упаковке и, главное, — повышение акцизов и неминуемое подорожание сигарет.

Некоторые из этих положений принимаются. Но сделать главное, чтобы снизить количество зависимых, — повысить стоимость сигарет — Василию Жарко не удалось.



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Частные медцентры стали выдавать больничные

Минздрав долго на это не соглашался, но с 1 февраля все-таки разрешил частным медцентрам выписывать своим пациентам больничные. Раньше чиновники боялись, что это не породит ничего, кроме коррупции. Но за 11 месяцев действия новых правил такие случаи не всплыли.

В 2013 году министр здравоохранения предлагал разрешить белорусам три дня болеть без больничного. По его мнению, это разгрузило бы поликлиники. Но эта инициатива Василия Жарко так и осталась нереализованной.



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Лечиться нужно белорусским

Василий Жарко все десять лет активно продвигал белорусские лекарства и наши аналоги импортным препаратам. Не без административного ресурса , но у него это получилось. По официальным отчетам, за последние 18 лет их доля на отечественном рынке выросла более чем в пять раз.

В какой-то момент участникам фармацевтического рынка и вовсе предлагали отказаться от импорта лекарств, аналоги которых производят в Беларуси. Но до этого не дошло.

«В районных стационарах 90% лекарственных средств — белорусские. В республиканских центрах — более 50%. И гражданина вылечивают! Значит, лекарства показывают свою эффективность», — доказывал Василий Жарко.

По плану доля продаж белорусских лекарств в стоимостном выражении должна составлять половину выручки, а в количественном — и того больше.

Параллельно Василий Жарко объявил борьбу с самолечением белорусов. В 2014 году многие препараты, которые раньше были в свободной продаже, стали отпускать только по рецепту.

Вместе с этим министр обещал, что в белорусских поликлиниках будет покончено с очередями. Но ни электронные талоны, ни запись через интернет решить проблему не помогли. Была у Жарко и еще одна инициатива — брать символическую плату с пациентов за каждый прием. Но ее не поддержали.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Страховой медицине — нет

Василий Жарко всегда выступал против популярной за границей обязательной страховой медицины. Он уверен, что в целом она «несостоятельна», а в Беларуси попросту неприемлема.

«Уходят большие денежные потоки на содержание этих страховых компаний, на ненужные проволочки. Кроме того, мы еще не готовы в финансовом плане», — высказывался он по теме в 2010 году.

В 2016-м он лишь повторил , что страховая медицина — это не что иное, как «создание дополнительных организаций, бюро или компаний».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Не удалось Василию Жарко решить и две главные проблемы белорусской медицины: кадры и зарплаты врачей. В 2014 году он говорил , что оклады врачей нужно срочно повышать, «иначе есть угроза деградации отрасли», но спустя год передумал.

«В этот непростой кризисный [2015] год каждый из медиков понимает, что давал клятву Гиппократа. И работает не за деньги. А по совести и своему призванию», — заявлял Василий Жарко.

В тот же год Василий Жарко озвучил и свою главную мечту — «во что бы то ни стало сохранить ту доступность медпомощи, которая у нас есть на сегодня».



Фото: minsknews.by