На национальном правовом интернет-портале 11 января опубликован Указ президента указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

В нем также содержится список стран, в отношении граждан которых устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда.

«Настоящий Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования», — говорится в документе.

Указ, напомним, президент подписал 9 января. Им устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств.

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