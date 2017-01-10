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Безвизовый режим для граждан 80 стран начнет действовать в Беларуси с 11 февраля
11.01.2017 00:24 — Новости Общества | Tut.by
На национальном правовом интернет-портале 11 января
В нем также содержится список стран, в отношении граждан которых устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда.
«Настоящий Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования», — говорится в документе.
Указ, напомним,
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Указ президента опубликован на национальном правовом интернет-портале 11 января.
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