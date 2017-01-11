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Новые экспонаты «Линии Сталина»

11.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Каждый год историко-культурный комплекс «Линия Сталина» пополняется экспонатами. Вот и наступивший, 2017 год не станет исключением.

Первая новинка должна появиться к 23 февраля. Это будет второй вариант рубки для немецкой самоходной установки Sturmgehutz, в которой разместится оригинальное 75‑мм короткоствольное орудие. Предполагается, что с такой надстройкой САУ примет участие в военно-исторической реконструкции, посвященной Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.


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Каждый год историко-культурный комплекс «Линия Сталина» пополняется экспонатами. Вот и наступивший, 2017 год...

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