Каждый год историко-культурный комплекс «Линия Сталина» пополняется экспонатами. Вот и наступивший, 2017 год не станет исключением.

Первая новинка должна появиться к 23 февраля. Это будет второй вариант рубки для немецкой самоходной установки Sturmgehutz, в которой разместится оригинальное 75‑мм короткоствольное орудие. Предполагается, что с такой надстройкой САУ примет участие в военно-исторической реконструкции, посвященной Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

