Минск, 27 января. Либерально-демократическая партия обращается к правительству и Александру Лукашенко с предложением скорректировать декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества".

"Изначально декрет задумывался, как мера борьбы с нетрудовыми доходами, с тунеядством, и был направлен на лиц, задействованных в сфере теневой экономики, — говорится в распространенном 27 января заявлении лидера ЛДП, члена Совета Республики Сергея Гайдукевича. — В этом смысле это очень важный и нужный документ. В то время когда большинство граждан трудятся, платят налоги, социальные платежи, есть категория граждан, не работающих и не платящих государству ни копейки".

В то же время, считает Гайдукевич, разработчики декрета "не учли ряд моментов", а применение декрета на местах "происходит с нарушениями". Кроме того, отмечает он, "из-за пробелов в законодательстве и формальной работы органов власти идет рассылка уведомлений налоговых органов добропорядочным гражданам и малоимущим слоям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, что создает социальную напряженность и нервозность в обществе".

По мнению ЛДП, необходимо как можно быстрее создать "комплексную комиссию" с участием законодательных органов, правительства, представителей местной исполнительной власти, а также разработчиков декрета с целью внесения корректировок и доработок в документ, чтобы он "функционировал в том направлении, в котором планировалось изначально".

Также ЛДП убеждена, что из категории лиц, подпадающих под декрет, необходимо исключить женщин, имеющих на воспитании детей, вне зависимости от того, посещают ли они дошкольные учреждения. "Мать — это самая важная и достойная профессия в нашей стране. Государство должно поощрять материнство и создавать все условия для того, чтобы женщина имела возможность рожать и воспитывать детей", — говорится в заявлении Гайдукевича.

Отметим, ряд оппозиционных партий и организаций организовали сбор подписей за отмену декрета № 3. Кроме того, на 17 февраля и 15 марта планируется проведение уличных акций с аналогичными требованиями.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЛДП предлагает правительству и Лукашенко скорректировать декрет о "тунеядцах" Минск, 27 января. Либерально-демократическая партия обращается к правительству и Александру Лукашенко с предложением скорректировать декрета № 3 "О...

Сергей Королевич, БелаПАН.