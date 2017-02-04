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Свыше 330 грузовиков стоят на границе с Литвой

05.02.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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На выезде из Беларуси в Литву в очереди на границе стоят свыше 330 фур. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным на 8:00 5 февраля, больше всего фур ожидает выезда в пункте пропуска «Каменный Лог» — 140. В «Котловке» в очереди находятся 90 грузовиков. Чуть меньше большегрузов в «Привалке» — 37, «Беняконях» — 64.

На выезде из Беларуси в Польшу и Украину очередей в пунктах пропуска не отмечается.

 
 
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На выезде из Беларуси в Польшу и Украину очередей в пунктах пропуска не отмечается.

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