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В Борисовском районе горел грузовик "Евроторга", пострадал водитель

05.02.2017 19:58 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 февраля. Один человек пострадал в результате пожара грузового автомобиля в Борисовском районе.

Как сообщает Минское областное управление МЧС, 4 февраля в 12.50 спасателям поступило сообщение о загорании грузового автомобиля, принадлежащего ООО "Евроторг" (магазины "Евроопт" – БелаПАН.) в деревне Михайлово Борисовского района Минской области.

При самостоятельном тушении пожара водитель грузовика получили ожоги 1-2 степени (5% тела). Мужчина 1972 года рождения от госпитализации отказался.

Причина пожара устанавливается.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 февраля. Один человек пострадал в результате пожара грузового автомобиля в Борисовском районе. Как сообщает Минское областное управление МЧС, 4 февраля в...

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