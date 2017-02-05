|
В Борисовском районе горел грузовик "Евроторга", пострадал водитель
05.02.2017 19:58 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 февраля. Один человек пострадал в результате пожара грузового автомобиля в Борисовском районе.
Как сообщает Минское областное управление МЧС, 4 февраля в 12.50 спасателям поступило сообщение о загорании грузового автомобиля, принадлежащего ООО "Евроторг" (магазины "Евроопт" – БелаПАН.) в деревне Михайлово Борисовского района Минской области.
При самостоятельном тушении пожара водитель грузовика получили ожоги 1-2 степени (5% тела). Мужчина 1972 года рождения от госпитализации отказался.
Причина пожара устанавливается.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 февраля. Один человек пострадал в результате пожара грузового автомобиля в Борисовском районе. Как сообщает Минское областное управление МЧС, 4 февраля в...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии