Накануне нескольких оппозиционных акций с требованием отмены Декрета №3 и на фоне довольно успешных кампаний по сбору подписей в поддержку этого требования, власти решили отправиться в народ и выслушать просьбы от жителей регионов.

«В ближайшее время (мы запланировали еще в конце прошлого года) в Администрации президента состоится коллегия, где будет рассматриваться вопрос об обращениях граждан», - пообещала сегодня глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая сегодня провела прием граждан в Жодино.

По ее словам, сейчас проводится мониторинг, будет дана объективная оценка работе по реализации декрета №3, передает БелТА .

Глава администрации подчеркнула, что ее прием — это не пиар-акция. Говорит, что ездили и будут продолжать «если будем видеть, что в том или ином регионе возникают какие-то острые ситуации». Кочанова признала проблемы в работе обращениями граждан: «мы должны рассматривать оперативно, объективно те обращения, которые поступают».

На прием к чиновнице записались более двух десятков человек. Практически все местные жители излагали причины, по которым они должны быть освобождены от сбора. А Кочанова раздавала советы: кому-то обратиться в службу занятости, кому-то задуматься о будущем, в некоторых случаях просила детально разобраться в ситуации и указывала, в какое именно ведомство писать.

Несколько неожиданно пришли туда и представители оппозиции, а именно экс-кандидат на пост президента Беларуси Татьяна Короткевич. Государственное агентство БелТА описывает вопросы Короткевич на приеме так: «ее волновали конкретные нормы декрета №3, в качестве примера она привела трудные жизненные ситуации своих знакомых и соседей. Речь также шла о важности развития в стране малого бизнеса и создания рабочих мест».

В свою очередь, по данным БелаПАН , на прием к Кочановой пришел и еще один лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев, вместе с Короткевич они передали Кочановой обращение с требованием отмены декрета № 3, а также обнародовали предложения, звучавшие во время проведенных организацией общественных слушаний по декрету, которые прошли 7 февраля.

Короткевич и Дмитриев также предложили Кочановой организовывать такие встречи с гражданами регулярно, чтобы показать пример местным властям.

Декрет был нужен

Более 50 человек принял по Декрету №3 в Витебске помощник президента – главный инспектор по Витебской области Александр Позняк.

«Декрет был нужен. Потому что сейчас сталкиваешься с фактами, что люди годами не работают. Может, хотя бы это подстегнет к тому, чтобы люди пошли работать – даже не для государства, а чтобы помогать тем матерям, которые ходят и выгораживают своих детей», – приводит слова Позняка «Спутник».

Однако части граждан было все-таки рекомендовано – с учетом их жизненных обстоятельств – обратиться в местные органы власти с заявлением об освобождении от уплаты сбора.

17 февраля выездные приемы чиновников состоятся в ряде районных центров и Могилеве.

На фоне недовольства Декретом №3, которое приняло довольно заметные масштабы, белорусские власти вынужденно предпринимают шаги для снижения градуса протестов. Однако, вопрос об отмене документа не стоял и не стоит, а значит действия чиновников носят только пропагандисткий характер и так ни к чему и не приведут.

Справка БДГ

Напомним, что Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Сейчас в стране довольно активно идут несколько кампаний по сбору подписей против документа. Только профсоюз РЭП передал властям более 23 тыс. подписей. Кроме того, оппозиция готовит несколько протестных акций: «Марш рассердженных белорусов» и « Я нетунеядец ».