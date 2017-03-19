В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что автомобиль, который якобы пытался прорваться через государственную границу Беларуси неподалеку от белорусского пункта пропуска «Александровка», не пересекал государственную границу Украины. Об этом сообщает «Радыё Свабода».



Момент прорыва в пункте пропуска «Александровка». Фото: ГПК

«В результате предварительной проверки выяснилось, что автомобиль с номерами белорусской регистрации не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд», — сказал изданию помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

В то же время, по его словам, в районе инцидента есть определенные территории, на которых находятся населенные пункты, и через них можно переехать с украинской на белорусский территорию, минуя пограничные пункты пропуска.

«Сейчас продолжается проверка, что произошло, и наши белорусские коллеги пытаются установить личности граждан, находившихся в автомобиле, так как у них не было документов», — добавил Олег Слободян.

Напомним, 20 марта Госпогранкомитет Беларуси сообщил о попытке «прорыва» через границу в районе пропускного пункта «Александровка» с применением табельного оружия. Инцидент произошел ночью в 01.45.

Задержаны два человека, их личности устанавливаются. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, его ищут.

В машине нашли пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами».