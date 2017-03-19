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Киев: автомобиль, который якобы пытался прорваться через границу Беларуси, не пересекал украинскую
20.03.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by
В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что автомобиль, который якобы пытался прорваться через государственную границу Беларуси неподалеку от белорусского пункта пропуска «Александровка», не пересекал государственную границу Украины. Об этом
«В результате предварительной проверки выяснилось, что автомобиль с номерами белорусской регистрации не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд», — сказал изданию помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
В то же время, по его словам, в районе инцидента есть определенные территории, на которых находятся населенные пункты, и через них можно переехать с украинской на белорусский территорию, минуя пограничные пункты пропуска.
«Сейчас продолжается проверка, что произошло, и наши белорусские коллеги пытаются установить личности граждан, находившихся в автомобиле, так как у них не было документов», — добавил Олег Слободян.
Напомним, 20 марта Госпогранкомитет Беларуси сообщил о
Задержаны два человека, их личности устанавливаются. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, его ищут.
В машине нашли пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами».
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Хотя известно, что в районе инцидента есть определенные территории, через которые можно переехать из Украины в Беларусь, минуя пограничные пункты пропуска.
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