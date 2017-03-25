БОБРУЙСК, 26 мар — Sputnik, Юлия Балакирева. Несанкционированная акция против декрета о "тунеядцах" в Бобруйске в воскресенье продолжалась около получаса, передает корреспондент Sputnik с места событий.

На площади Победы в райцентре, куда накануне в социальных сетях активисты призывали прийти на очередной "марш нетунеядцев", находились патрулировавшие территорию сотрудники милиции и автозак. Правоохранители проверяли документы у некоторых прохожих.

Памятники с момента проведения прошлого митинга обнесены забором, на котором висит табличка, в которой сообщается, что здесь ведется ремонт. Напротив площади через дорогу собралась толпа из 40-50 человек. В большинстве своем это люди пожилого возраста. Они выступали за отмену декрета №3.

В драмтеатре неподалеку от площади с 11:00 до 12:00 работала общественная приемная. Руководство городского исполнительного комитета, администраций районов города, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси разъясняли населению действие Декрета Президента Беларуси №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

Накануне в некоторых СМИ появилась информация о задержании руководителя регионального отделения РЭП Галины Смирновой вечером 22 марта. Ей инкриминировали статью 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Смирнова разместила у себя на странице в соцсетях призыв приходить на центральные площади городов Беларуси 26 марта. В СМИ говорилось, что Смирнова находится в РОВД Бобруйска.