МИНСК, 27 мар — Sputnik. Оппозиционный политик Николай Статкевич в настоящее время находится дома, сообщил на своей странице в Facebook сын его жены от первого брака Юрий Адамович.



© Sputnik / Виктор Толочко Работает ОМОН: День Воли в Минске закончился брутально 13

Об исчезновении политика, который должен был принимать участие в минской несанкционированной акции ко Дню Воли, стало известно в начале прошлой недели. Он, как и поэт Владимир Некляев, не явились в суд Ленинского района Минска, где должны были рассматривать их участие в "Марше рассерженных белорусов", прошедшем 17 февраля. Некляев нашелся 24 марта — его сняли с варшавского поезда в Бресте, когда политик возвращался в Беларусь.

"Николай дома", — написал Адамович.

По его словам, связаться с политиком его соратники не могут, поскольку в квартире отключена связь.

Статкевич должен был прийти на День Воли в Минске, но на акцию не явился. Позже его супруга, Марина Адамович, сообщила Sputnik, что не знает, где находится ее муж .

В День Воли, который белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта, в Минске и других городах республики прошли уличные акции . В столице во время марша было задержано большое количество граждан, суды над которыми, как предполагается, начнутся в понедельник 27 марта.