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КГБ прокомментировало слова Статкевича о нахождении в СИЗО
27.03.2017 10:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не имеет информации о том, что оппозиционный политик Николай Статкевич последние два дня находился в СИЗО КГБ в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Статкевич пропал перед проведением в столице не санкционированной властями акции, посвященной Дню Воли, на которую он призывал прийти граждан.
"Пресс-служба Комитета государственной безопасности информацией о том, что Статкевич находился в СИЗО КГБ, не располагает", – заявил Sputnik в понедельник официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.
Он также отметил, что комитет по данному вопросу больше не может дать никаких комментариев.
По словам Статкевича, он с вечера 23 марта был в СИЗО КГБ в Минске, куда его доставили из квартиры жены соратника по партии. "Я находился в камере номер 16", – уточнил политик. Он рассказал о том, как пытался привлечь к себе внимание других задержанных, чтобы таким образом передать сообщение о своем местонахождении родным и близким.
"Когда слышал шаги в коридоре утром, то кричал: "Тут Статкевич, доброе утро, террорист!" Надо же было привлечь к себе внимание", – сказал политик.
Он также рассказал, что опасался перевода из СИЗО КГБ в колонию в Могилев колонию, где он ранее отбывал наказание.
Политик должен был принять участие в оппозиционном мероприятии в Минске, прошедшем на проспекте Независимости. Накануне акции столичные власти предупредили граждан, которые собираются присоединиться к празднованию Дня Воли: разрешения на митинг Мингорисполкома не давал, поэтому шествие будет считаться незаконным. Митинг в Минске завершился массовыми задержаниями людей, которых в автозаках и автобусах доставили в РУВД столицы. Планируется, что в понедельник 27 марта над задержанными в субботу пройдут суды.
Статкевич — кандидат в президенты на выборах 2010 года, который после выборов был осужден на шесть лет за организацию массовых беспорядков, отказался писать прошение о помиловании. В августе 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании Статкевича и еще пятерых анархистов, находящихся в местах лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ и подозрению в попытке поджога здания КГБ в Бобруйске с помощью бутылок с зажигательной смесью.
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О местонахождении оппозиционера не было ничего известно с 23 марта; "нашелся" Статкевич в понедельник утром.
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