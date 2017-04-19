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Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит в этом году 30 мая
20.04.2017 06:10 — Новости Общества | Tut.by
Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов учреждений общего среднего образования прозвенит в этом году 30 мая. Об этом
Выпускной вечер с вручением аттестатов планируется провести 9 или 10 июня. Время, продолжительность и место проведения мероприятия будут определены администрацией каждого конкретного образовательного учреждения «с участием родительского комитета по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом».
Во время массовых гуляний на городских улицах и в парках, а также во время встречи рассвета учеников будут сопровождать педагоги и родители. На всех мероприятиях, посвященных выпускному вечеру, будет организовано дежурство.
Также напомним, что традиционно в дни последних звонков и выпускных в Беларуси ограничивают продажу спиртных напитков и пива.
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Выпускной вечер с вручением аттестатов планируется провести 9 или 10 июня.
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