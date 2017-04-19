Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов учреждений общего среднего образования прозвенит в этом году 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Выпускной вечер с вручением аттестатов планируется провести 9 или 10 июня. Время, продолжительность и место проведения мероприятия будут определены администрацией каждого конкретного образовательного учреждения «с участием родительского комитета по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом».

Во время массовых гуляний на городских улицах и в парках, а также во время встречи рассвета учеников будут сопровождать педагоги и родители. На всех мероприятиях, посвященных выпускному вечеру, будет организовано дежурство.

Также напомним, что традиционно в дни последних звонков и выпускных в Беларуси ограничивают продажу спиртных напитков и пива.