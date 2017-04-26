|
Бесплатный проезд для школьников — теперь только по новой справке
27.04.2017 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Новые правила к школьным справкам для бесплатного проезда на общественном транспорте действуют в Беларуси с 26 апреля в соответствии с постановлением Министерства образования республики №15.
Бесплатный проезд для школьников был введен в Беларуси с марта 2011 года: по предоставлению справки из учебного заведения дети могут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.
Не так давно Минобразования изменило требования к справкам, по которым ученики средних школ и гимназий могут пользоваться правом на бесплатный проезд в транспорте.
Так, с 26 апреля в подобной справке должно быть указано место жительства ученика. Кроме этого, документ должен содержать и фотографию школьника.
Проезд для школьников бесплатный с 1 сентября по 30 июня каждого года. Предполагается, что таким образом дети могут бесплатно добираться до школы и назад, однако на практике ученики пользуются правом для всех передвижений на транспорте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школьной справке для проезда теперь должно быть указано место жительства школьника, а также должна быть размещена его фотография.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии