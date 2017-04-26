﻿ Бесплатный проезд для школьников — теперь только по новой справке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бесплатный проезд для школьников — теперь только по новой справке

27.04.2017 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Новые правила к школьным справкам для бесплатного проезда на общественном транспорте действуют в Беларуси с 26 апреля в соответствии с постановлением Министерства образования республики №15.

Бесплатный проезд для школьников был введен в Беларуси с марта 2011 года: по предоставлению справки из учебного заведения дети могут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

Не так давно Минобразования изменило требования к справкам, по которым ученики средних школ и гимназий могут пользоваться правом на бесплатный проезд в транспорте.

Так, с 26 апреля в подобной справке должно быть указано место жительства ученика. Кроме этого, документ должен содержать и фотографию школьника.

Проезд для школьников бесплатный с 1 сентября по 30 июня каждого года. Предполагается, что таким образом дети могут бесплатно добираться до школы и назад, однако на практике ученики пользуются правом для всех передвижений на транспорте.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школьной справке для проезда теперь должно быть указано место жительства школьника, а также должна быть размещена его фотография.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
СК: афганец и два белоруса переправляли иностранных студентов в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика