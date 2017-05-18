Километры добра. Минчанин придумал, как помочь особенным детям ездить на такси бесплатно

Несколько лет назад Дмитрий Кухтин стал бесплатно подвозить родителей с особенными детьми. В этом году он придумал проект «Километры добра». На специальном сайте любой желающий сможет «купить» у служб такси километры — чтобы те, кому и так непросто, стали более мобильными.



Фото: Facebook проекта Social Weekend

Дмитрий Кухтин родом из Заславля, сейчас живет в столице. С проектом сервиса «Километры добра» молодой человек дошел до Минске выбрали лучшие соцпроекты">финала конкурса Social Weekend.

Идея такая: на специальном сайте регистрируются семьи с особенными детьми, которым непросто добраться из одной точки города в другую на общественном транспорте. Там же регистрируются благотворители, которые оплачивают семьям километры поездок на такси.

— Несколько лет назад у меня появилось желание кому-то помогать, — рассказывает Дмитрий. — Сначала я волонтерил в Белорусском детском хосписе. Там мне давали контакты родителей, у которых особенные дети. Я их подвозил, куда нужно. Полтора года каждую неделю возил маму с ребенком, у которого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, к частному логопеду. Часто возил мам-одиночек с больными детьми. У них малые материальные возможности, им очень сложно. В Минске есть государственное социальное такси, но там нужно заранее размещать заявку. В некоторых районах плотная очередь на это такси, так что зачастую такая машина отвозит только в одну сторону, а назад надо что-то искать самим. Обычные такси не всегда готовы возить таких детей даже за деньги: бывали случаи, что водитель приезжал и, увидев ребенка на инвалидной коляске, уезжал.

Дмитрий сейчас занимается бизнесом. Что касается волонтерства, то однажды мужчина стал размышлять, как оптимизировать повторяющееся действие и придать доброму делу большие масштабы.

— Я понял, что проблема огромна: в Минске около 10 тысяч семей, в которых есть особенные дети. Сначала была идея находить таких же, как я, волонтеров и просто администрировать их. Но юристы предупредили об опасности. Как в таком случае проверить, что за человек берется помогать? Вдруг он решил доброе дело сделать, а поехал пьяным и вместе с пассажирами попал в аварию? Юристы посоветовали завязать дружбу со службами такси: там и водители проверенные, и застрахованная перевозка, и официально все. Я понял, что мне надо искать тех, кто может оплатить людям поездку на такси.

Сайт «Километры добра» пока работает на сбор заявок, но еще не может принимать оплату километров от благотворителей онлайн. Дмитрий рассчитывает запустить такую возможность в середине лета и сейчас ищет разработчиков, которые в этом помогут. Пока на километры можно жертвовать только наличными, в офисе проекта. Все официально — жертвователю выдадут квитанцию к приходно-кассовому ордеру.

Сейчас единственный благотворитель — компания самого Дмитрия. Она уже подружилась со службой такси «Пятница», которая и выполняет поездки по такой схеме. Дмитрий рассказывает, что служба такси выставляет для них пониженные тарифы.

— Мы как контролеры процесса намерены собирать хорошие службы такси, у которых автомобили-универсалы, чтобы можно было легко разместить инвалидную коляску, — рассказывает Дмитрий.

На сайте уже зарегистрировались около 40 семей. Они указывают цели поездок (эта информация будет видна и благотворителям). Видно, что это в основном поездки к врачам, в том числе государственным. Потребность многих семей — около 10 поездок в месяц.

— Несмотря на то что проект еще не запущен, мы уже ездим. От своей компании я и раньше перечислял 2% от розничной выручки кому-то в помощь, сейчас направляем эти деньги на «Километры добра». За апрель мы оплатили уже больше 100 километров, в мае семьи проехали бесплатно десять раз. Заявленная потребность 6000 километров, а своими силами мы можем только 300 километров обеспечить. Так что помощь нужна. Хочется, чтобы и семьи на личных страничках побольше рассказывали о себе. Когда я возил ту маму с больным ребенком долгое время, я понял: чем больше про них узнаю, тем больше просыпается эмпатия, и тем больше я понимаю, кому я помогаю.

Сейчас команда Дмитрия думает, как заинтересовать благотворителей подключаться к доброму делу. Есть идея привлекать компании-партнеры, которые будут давать скидки тем, кто оплачивал километры.

Минчанка Ольга, та самая мама особенного ребенка, которой уже давно помогает Дмитрий, теперь пользуется «Километрами добра». В разговоре с TUT.BY признается, что это большое подспорье для семьи.



Ольга с дочкой и водителем службы такси, приехавшей по бесплатным километрам

— То, что есть государственное социальное такси, — это хорошо. Но там много ограничений, и оно не такое мобильное. Например, в нашем районе бесплатных поездок на государственном социальном такси полагается не больше пяти в месяц. На самом деле потребностей у родителей детей с особыми потребностями намного больше. Хочешь возить ребенка куда-то чаще — нужно делать дополнительные справки, согласовывать число поездок в территориальном центре соцзащиты… Социальное такси не может ждать, если мы с ребенком слишком задержались у врача — многие родители не выдерживают и вызывают обычное такси. В итоге постоянные траты, а ведь и так почти все деньги уходят на реабилитацию — и постоянно у людей какое-то выживание. То, что делает Дима, — это возможность для семей стать более мобильными, внедриться в общество. Хорошо, что появляется еще и такой проект.