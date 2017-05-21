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Хладнокровный май. Погода в Гомеле на неделю

22.05.2017 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Май продолжает испытывать нервы дачников на прочность. Впору бы и самому потерять голову — все-таки через неделю лето. Но хладнокровия последнему весеннему месяцу в этом году не занимать.


Заморозков и снега на этой неделе не ожидается, но и на пляж еще рановато. В понедельник и вторник синоптики обещают + 21°. В четверг — всего + 15°. В пятницу — на пару градусов теплее. На протяжении всей недели возможны грозы.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Май продолжает испытывать нервы дачников на прочность. Впору бы и самому потерять голову - все-таки через неделю лето. Но хладнокровия последнему весеннему месяцу...

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