Хладнокровный май. Погода в Гомеле на неделю

Май продолжает испытывать нервы дачников на прочность. Впору бы и самому потерять голову — все-таки через неделю лето. Но хладнокровия последнему весеннему месяцу в этом году не занимать.





Заморозков и снега на этой неделе не ожидается, но и на пляж еще рановато. В понедельник и вторник синоптики обещают + 21°. В четверг — всего + 15°. В пятницу — на пару градусов теплее. На протяжении всей недели возможны грозы.

Погода в Гомеле и области