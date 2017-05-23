Как в фильмах. Под Гродно спасатели подорвали старую водонапорную башню

Старую водонапорную башню снесли специальным направленным взрывом. Строение упало в нужное место, не повредив соседние здания. 36-метровая водонапорная башня была построена в 1975 году. Она обеспечивала водой базу отдыха «Пышки» и многоквартирный дом, стоящий рядом. Два года назад строение вывели из эксплуатации, установив современное оборудование. За это время башня пришла в аварийное состояние и опасно накренилась, сообщает телеканал «ГродноПлюс».



Фото: grodnoplustv.by

— Башня вызывала беспокойство, потому что на оздоровительной базе «Пышки» много отдыхающих, а так же за забором детский лагерь. В целях безопасности было принято решение снести водонапорную башню, — рассказал генеральный директор предприятия «Гроднотурист» Алексей Щурский.

К взрыву водонапорной башни специалисты готовились сутки. Сложится как карточный домик строению мешают металлические столбы внутри. В этом случае применяют метод направленной валки. Проще говоря, по принципу подрубки дерева. Специалисты накануне подпилили основание башни.

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— При правильных расчетах, а так же при проведении дополнительных работ по подготовке сооружения это несложно, — рассказал главный специалист Центра взрывотехнической службы МЧС Беларуси Виталий Ганцук.