25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 80% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых. Об этом сообщила на пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель УГАИ МВД подчеркнула, что профилактика детского дорожно-транспортного травматизма была и остается приоритетным направлением деятельности Госавтоинспекции. "Благодаря межведомственному взаимодействию с министерствами, другими госорганами на протяжении последних 10 лет ежегодно снижаются показатели травматизма и смертности детей на дорогах, - сказала она. - При этом, если еще 5 лет около 70% ДТП с участием детей совершалось по их вине (из-за незнания правил дорожного движения, невнимательности и т.д.), то теперь 80% ДТП происходит по вине взрослых".

"Кроме того, если в предыдущие годы около 60% пострадавших в ДТП детей были пешеходами, то теперь свыше 50% пострадавших - дети-пассажиры. Ответственность за это полностью лежит на взрослых, в первую очередь на родителях, - отметила Анна Банадык. - Показатели травматизма детей-пассажиров растут из-за несоблюдения водителями скоростного режима, правил безопасной перевозки детей".

Она напомнила, что Госавтоинспекция Беларуси проводит с 25 мая по 5 июня специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!" для предупреждения и профилактики детского травматизма на дорогах. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении у детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. В дни акции автомобили в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар.

Также 26 мая по всей стране пройдет очередной Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Внимание, водители! У школьников каникулы!", направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.-0-