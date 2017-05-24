Экономическая безопасность затрагивает все социально значимые сферы жизни - Носкевич

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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая безопасность затрагивает все социально значимые сферы жизни. Об этом заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич на заседании коллегии в центральном аппарате ведомства, на котором был рассмотрен вопрос организации и состояния работы по расследованию уголовных дел о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Иван Носкевич сказал, что экономическая безопасность затрагивает все социально значимые сферы жизни и является одним из основных условий внутриполитической стабильности государства. Поэтому с самого начала своей деятельности ведомство уделяет пристальное внимание вопросам организации расследования указанной категории уголовных дел.

Повышение эффективности работы следователей и своевременного реагирования на новые вызовы и тенденции требует постоянного мониторинга следственной практики, внедрения новых форм и методов работы. В этих целях созданы специализированные подразделения по расследованию преступлений в сфере экономики, выделена отдельная специализация следователей. Производство по уголовным делам и материалам экономической направленности рассматривается в качестве самостоятельного предмета процессуального контроля.

При этом качественное и оперативное противодействие экономической преступности возможно только при должном взаимодействии следственных подразделений с другими правоохранительными и контролирующими органами.

Анализ следственной практики свидетельствует о возросшей в 2016 году эффективности и результативности в противодействии экономической преступности. В частности, об этом говорит последовательное увеличение в сравнении с 2015 годом количества уголовных дел, переданных прокурору для направления в суд. Так, в 2016 году прокурорам для направления в суд передано на 3,3% больше уголовных дел рассматриваемой категории, нежели в 2015 году. При этом почти на четверть уменьшилось число уголовных дел, производство по которым прекращено по основаниям, реабилитирующим обвиняемого (подозреваемого). Одновременно на Br10 млн возросла возмещаемость ущерба, причиненного экономическими преступлениями по оконченным производством уголовным делам, и составила Br26,4 млн.

По итогам коллегии были выработаны конкретные пути совершенствования работы следственных подразделений, предложен комплекс мер. В частности, будет проработан вопрос создания единой информационной базы для аккумулирования и хранения сведений о лжепредпринимательских структурах, фигурировавших в материалах уголовных дел, и лицах, причастных к деятельности таких структур.

Усовершенствован механизм экстрадиции либо передачи компетентному учреждению юстиции иностранного государства уголовных дел экономической направленности, по которым установлено местонахождение обвиняемых либо подтверждено наличие у них гражданства иного государства, для осуществления дальнейшего уголовного преследования.

"Еще раз напоминаю: наша задача состоит не только в том, чтобы эффективно расследовать уголовные дела. Мы должны идти в ногу со временем и бороться не только с последствиями, но и работать на упреждение, в том числе с помощью законодательных инициатив - данное направление деятельности ведомства также является одним из приоритетных", - заключил Иван Носкевич.-0-