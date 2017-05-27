Карпенко об уроках с 9 утра: учителя и школы готовы

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Педагогическая общественность и школы готовы к переносу начала школьных уроков на девять утра, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования республики Игорь Карпенко.

Тема переноса начала уроков на девять утра широко обсуждается в Беларуси: уже известно, что с 1 сентября более 80% белорусских школ будут начинать уроки именно с девяти утра.

"Понятно, что сегодня очень широкая дискуссия развернулась — и среди родителей, и среди общественности. Я бы сказал так: школы и педобщественность готовы к этому шагу", — заверил в эфире телеканала Карпенко.

Министр процитировал президента: "Если мы думаем о здоровье ребенка, об эффективности включении в образовательный процесс — это надо сделать".

"Сегодня в СанПиН написано, что оптимальное время начала уроков — девять часов утра", — напомнил министр и добавил, что поэтому даже не придется принимать специальных нормативных актов.

Впрочем, в санитарные нормы на этой неделе были внесены определенные корректировки: были сокращены школьные перемены для того, чтобы дети не сидели в школе допоздна.

В пятницу комментировал нововведение и инициатор переноса уроков президент Александр Лукашенко: он признал, что его младший сын Николай раскритиковал подобный шаг и задался вопросом о том, как родители будут заводить детей в школы.