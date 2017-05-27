ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карпенко об уроках с 9 утра: учителя и школы готовы

27.05.2017 22:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Педагогическая общественность и школы готовы к переносу начала школьных уроков на девять утра, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования республики Игорь Карпенко.

Карпенко об уроках с 9 утра: учителя и школы готовы
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко о школе: чего хотим ― угодить родителям, учителям или детям?

Тема переноса начала уроков на девять утра широко обсуждается в Беларуси: уже известно, что с 1 сентября более 80% белорусских школ будут начинать уроки именно с девяти утра.

"Понятно, что сегодня очень широкая дискуссия развернулась — и среди родителей, и среди общественности. Я бы сказал так: школы и педобщественность готовы к этому шагу", — заверил в эфире телеканала Карпенко.

Министр процитировал президента: "Если мы думаем о здоровье ребенка, об эффективности включении в образовательный процесс — это надо сделать".

"Сегодня в СанПиН написано, что оптимальное время начала уроков — девять часов утра", — напомнил министр и добавил, что поэтому даже не придется принимать специальных нормативных актов.

Впрочем, в санитарные нормы на этой неделе были внесены определенные корректировки: были сокращены школьные перемены для того, чтобы дети не сидели в школе допоздна.

В пятницу комментировал нововведение и инициатор переноса уроков президент Александр Лукашенко: он признал, что его младший сын Николай раскритиковал подобный шаг и задался вопросом о том, как родители будут заводить детей в школы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования заверил, что нет нужды в существенных изменениях законодательства из-за переноса времени начала уроков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОРЕПОРТАЖ: "FASHION DAY" в Национальной школе красоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика