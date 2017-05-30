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Гидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра
31.05.2017 18:32 — Новости Общества | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15-20 м/с, которые сохранятся до 23.00.-0-
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Сегодня до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15-20 м/с, которые сохранятся до 23.00.
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