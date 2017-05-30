ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра

31.05.2017 18:32 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15-20 м/с, которые сохранятся до 23.00.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15-20 м/с, которые сохранятся до 23.00.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Цены на вторичном рынке жилья в ближайшие месяцы будут стабильными - эксперт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика