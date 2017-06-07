Бывшие гендиректор и главный бухгалтер ОАО «Строймаш» обвиняются в хищении средств предприятия в особо крупном размере, сообщает корреспондент БЕЛТА.





7 июня в суде Ленинского района Минска началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывших гендиректора и главного бухгалтера предприятия. На данный момент обвиняемые занимают должности генерального директора и заместителя генерального директора ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций».

Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 427, ч. 4 ст. 210, ч. 2 ст. 17, ч. 3 ст. 424. Преступные деяния были совершены еще в 2015 году во время работы в ОАО «Строймаш» в Минске.

Как следует из обвинения, главный бухгалтер предприятия в течение практически года вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, тем самым искажая данные государственной статистической отчетности. После подписания документы с учетом предварительной договоренности с генеральным директором направлялись в Министерство архитектуры и строительства, а также в главное статистическое управление Минска. Преступные действия совершались исходя из корыстной и иной личной заинтересованности. Корыстная заинтересованность выражалась в стремлении извлечь материальную выгоду. Речь идет о получении премий и вознаграждения при отсутствии на то оснований. Иная личная заинтересованность выражалась, в частности, в проявлении карьеризма в виде стремления быть назначенной на вышестоящую должность, желания скрыть свою некомпетентность, а также выполнить доведенные до предприятия показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор, в свою очередь, при трудоустройстве был уведомлен, что при наличии задолженности по платежам в бюджет, роста убытков от реализации продукции, товаров, услуг, задолженности по выплате зарплаты премии и вознаграждения не начисляются и не выплачиваются. Это касается как руководителя предприятия, так и руководителей структурных подразделений и главных специалистов. Зная о том, что на предприятии в 2015 году имелись указанные проблемы, генеральный директор скрывал соответствующие факты. С целью завладения денежными средствами предприятия по согласованию с ним в Министерство архитектуры и строительства предоставлялись документы, содержащие заведомо ложные сведения касательно результатов хозяйственной деятельности общества.

Несмотря на то, что основания для начисления выплат и премий указанной категории работников, в том числе главному бухгалтеру, отсутствовали, начисления все же производились. Выплачивались премии и самому генеральному директору.

Предъявленное обвинение подсудимым понятно. Бывший гендиректор полностью отрицает свою вину, а бывший главный бухгалтер признает вину частично.

Максимальное наказание, которое грозит фигурантам, — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Государственное обвинение поддерживает старший помощник прокурора Ленинского района Минска Тимофей Конодо.