ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшие гендиректор и главный бухгалтер ОАО "Строймаш" обвиняются в крупном хищении

07.06.2017 22:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывшие гендиректор и главный бухгалтер ОАО «Строймаш» обвиняются в хищении средств предприятия в особо крупном размере, сообщает корреспондент БЕЛТА.


7 июня в суде Ленинского района Минска началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывших гендиректора и главного бухгалтера предприятия. На данный момент обвиняемые занимают должности генерального директора и заместителя генерального директора ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций».

Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 427, ч. 4 ст. 210, ч. 2 ст. 17, ч. 3 ст. 424. Преступные деяния были совершены еще в 2015 году во время работы в ОАО «Строймаш» в Минске.

Как следует из обвинения, главный бухгалтер предприятия в течение практически года вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, тем самым искажая данные государственной статистической отчетности. После подписания документы с учетом предварительной договоренности с генеральным директором направлялись в Министерство архитектуры и строительства, а также в главное статистическое управление Минска. Преступные действия совершались исходя из корыстной и иной личной заинтересованности. Корыстная заинтересованность выражалась в стремлении извлечь материальную выгоду. Речь идет о получении премий и вознаграждения при отсутствии на то оснований. Иная личная заинтересованность выражалась, в частности, в проявлении карьеризма в виде стремления быть назначенной на вышестоящую должность, желания скрыть свою некомпетентность, а также выполнить доведенные до предприятия показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор, в свою очередь, при трудоустройстве был уведомлен, что при наличии задолженности по платежам в бюджет, роста убытков от реализации продукции, товаров, услуг, задолженности по выплате зарплаты премии и вознаграждения не начисляются и не выплачиваются. Это касается как руководителя предприятия, так и руководителей структурных подразделений и главных специалистов. Зная о том, что на предприятии в 2015 году имелись указанные проблемы, генеральный директор скрывал соответствующие факты. С целью завладения денежными средствами предприятия по согласованию с ним в Министерство архитектуры и строительства предоставлялись документы, содержащие заведомо ложные сведения касательно результатов хозяйственной деятельности общества.

Несмотря на то, что основания для начисления выплат и премий указанной категории работников, в том числе главному бухгалтеру, отсутствовали, начисления все же производились. Выплачивались премии и самому генеральному директору.

Предъявленное обвинение подсудимым понятно. Бывший гендиректор полностью отрицает свою вину, а бывший главный бухгалтер признает вину частично.

Максимальное наказание, которое грозит фигурантам, — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Государственное обвинение поддерживает старший помощник прокурора Ленинского района Минска Тимофей Конодо.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимальное наказание, которое грозит фигурантам, - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мировой агрослет: впервые на «Белагро» приехали представители Африки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика