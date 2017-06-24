ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД переодел послов в вышиванки

25.06.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отметило День вышиванки, предложив представителям дипкорпуса воскресным вечером собраться вместе, надев рубашки и майки с белорусским орнаментом.

"Вчера я смотрел на вышиванку и думал о том, что в нашем орнаменте нет ничего воинственного, так что вышиванка имеет право быть одним из символов Беларуси", — рассказал министр иностранных дел Владимир Макей корреспонденту Sputnik.

В центре города для послов развернули ярмарку национальных сувениров и отдельную палатку с вышиванками, чтобы каждый желающий мог обзавестись парой фасонов.

Прежде МИД вместе с послами и представителями дипмиссий отмечали день рождения Янки Купалы чтением стихов поэта.

Как дипломаты изучали культуру страны на вышиванке, читайте сегодня в репортаже Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вышиванка, по мнению главы МИД Владимира Макея, может быть одним из символов Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Одну зарплату мы имеем на клубнике". Как живет район, в котором не зарабатывает только ленивый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика