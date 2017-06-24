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МИД переодел послов в вышиванки
25.06.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отметило День вышиванки, предложив представителям дипкорпуса воскресным вечером собраться вместе, надев рубашки и майки с белорусским орнаментом.
"Вчера я смотрел на вышиванку и думал о том, что в нашем орнаменте нет ничего воинственного, так что вышиванка имеет право быть одним из символов Беларуси", — рассказал министр иностранных дел Владимир Макей корреспонденту Sputnik.
В центре города для послов развернули ярмарку национальных сувениров и отдельную палатку с вышиванками, чтобы каждый желающий мог обзавестись парой фасонов.
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Как дипломаты изучали культуру страны на вышиванке, читайте сегодня в репортаже Sputnik.
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Вышиванка, по мнению главы МИД Владимира Макея, может быть одним из символов Беларуси.
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