МИД переодел послов в вышиванки

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отметило День вышиванки, предложив представителям дипкорпуса воскресным вечером собраться вместе, надев рубашки и майки с белорусским орнаментом.

"Вчера я смотрел на вышиванку и думал о том, что в нашем орнаменте нет ничего воинственного, так что вышиванка имеет право быть одним из символов Беларуси", — рассказал министр иностранных дел Владимир Макей корреспонденту Sputnik.

В центре города для послов развернули ярмарку национальных сувениров и отдельную палатку с вышиванками, чтобы каждый желающий мог обзавестись парой фасонов.

Прежде МИД вместе с послами и представителями дипмиссий отмечали день рождения Янки Купалы чтением стихов поэта .

Как дипломаты изучали культуру страны на вышиванке, читайте сегодня в репортаже Sputnik.