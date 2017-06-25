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Докладчику не удалось с первого раза представить проект новой Осмоловки
26.06.2017 19:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн – Sputnik. Презентация градостроительного проекта планирования территории в границах улиц Старовиленская – Киселева – Куйбышева – Коммунистическая прошла в понедельник в здании администрации Центрального района Минска.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Слушать главного архитектора проекта по застройке исторического минского района Осмоловка Александра Бондарчика пришедшие на презентацию люди не захотели. "Нам не интересно, что вы будете строить. Скажите, что с нами будет?!" – кричали граждане.
Мест в небольшом зале администрации Центрального района всем желающим узнать, что будет с микрорайоном Осмоловка, не хватило. Часть людей вынуждена слушать о будущем исторических кварталов стоя.
В самом начале презентации граждан предупредили, что встреча проходит в форме информирования, а предложения можно будет оставить в ящике в фойе администрации или на сайте районной администрации.
Успокоить людей попытался глава администрации Центрального района Игорь Бузовский.
"Общественное обсуждение подразумевает работу. Если у вас есть желающие сорвать, то пожалуйста. Если есть те, кто настроены конструктивно, мы готовы представить проект", – сказал Бузовский.
Чтобы продолжить презентацию, Бузовскому пришлось даже вынести на голосование вопрос – делать ее в понедельник или прекратить.
Большинство высказывались, что единственным решением может быть только сохранение кварталов, потому что это особая атмосфера и история города.
"Толщина в пять кирпичей кое о чем говорит. Поэтому дайте нам спокойно жить", – говорили в зале.
© Sputnik/ Александр Кривошеев / Александр Шурмелев
Другие говорили, что в крайнем случае готовы обсуждать переселение, но только при условии, если им позволят остаться в родном районе.
"Хочу оставаться здесь жить. А если есть острая необходимость снести, то хочу остаться в этом районе, а не так, как говорят, что нас отправят в Смолевичи. Я родилась в этом доме и прожила 60 лет. У меня родители ушли из этого дома, родились сын внучка, а теперь куда?! Но по большому счету эти дома реально отремонтировать. У нас люди, которые купили квартиры, стены сами поменяли и живут прекрасно. Понятно, что это большие затраты, не каждый может себе это позволить, но могут позволить власти. Пусть и с помощью нас, мы не против", – призналась Sputnik жительница Осмоловки Татьяна Ушанова.
Городские власти неоднократно говорили о большом износе старых зданий. В середине июня на общественное обсуждение был вынесен проект застройки исторических кварталов – он предполагает полный снос старых домов и возведение на их месте пяти- и шестиэтажек со встроенными магазинами, помещениями бытового назначения и подземными автостоянками.
Предполагается, что после переустройства Осмоловки количество жителей этих кварталов увеличится с нынешних почти в два раза.
Микрорайон Осмоловка получил свое название в честь архитектора Михаила Осмоловского, который курировал строительство кварталов за Большим театром. Два квартала в районе нынешних улиц Богдановича, Коммунистической, Куйбышева и Киселева застраивался двухэтажными желтыми домами.
© Sputnik/ Анна Нефедова
Несмотря на особую атмосферу, богатую историю – здесь проживало много известных людей – и исключительное отношение части минчан к этому месту, Осмоловка так и не получила статуса историко-культурного наследия.
В интернете в настоящее время идет сбор подписей против сноса Осмоловки, район, по мнению авторов петиции, нужно сохранить "как с архитектурной, культурной и социальной точек зрения, так и с экологической". На вечер понедельника под документом с обращением к городским властям подписались более 6 тысяч человек.
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Мест в зале всем желающим узнать, что будет с Осмоловкой, не хватило – часть пришедших на презентацию застройки исторического микрорайона, вынуждена была слушать...
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