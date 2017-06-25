Докладчику не удалось с первого раза представить проект новой Осмоловки

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Презентация градостроительного проекта планирования территории в границах улиц Старовиленская – Киселева – Куйбышева – Коммунистическая прошла в понедельник в здании администрации Центрального района Минска.



© Sputnik / Марина Серебрякова Осмоловка: снести нельзя, оставить 15

Слушать главного архитектора проекта по застройке исторического минского района Осмоловка Александра Бондарчика пришедшие на презентацию люди не захотели. "Нам не интересно, что вы будете строить. Скажите, что с нами будет?!" – кричали граждане.

Мест в небольшом зале администрации Центрального района всем желающим узнать, что будет с микрорайоном Осмоловка, не хватило. Часть людей вынуждена слушать о будущем исторических кварталов стоя.

В самом начале презентации граждан предупредили, что встреча проходит в форме информирования, а предложения можно будет оставить в ящике в фойе администрации или на сайте районной администрации.

Успокоить людей попытался глава администрации Центрального района Игорь Бузовский.

"Общественное обсуждение подразумевает работу. Если у вас есть желающие сорвать, то пожалуйста. Если есть те, кто настроены конструктивно, мы готовы представить проект", – сказал Бузовский.

Чтобы продолжить презентацию, Бузовскому пришлось даже вынести на голосование вопрос – делать ее в понедельник или прекратить.

Большинство высказывались, что единственным решением может быть только сохранение кварталов, потому что это особая атмосфера и история города.

"Толщина в пять кирпичей кое о чем говорит. Поэтому дайте нам спокойно жить", – говорили в зале.



© Sputnik/ Александр Кривошеев / Александр Шурмелев Осмоловка: видеопрогулка по тихому центру Минска

Другие говорили, что в крайнем случае готовы обсуждать переселение, но только при условии, если им позволят остаться в родном районе.

"Хочу оставаться здесь жить. А если есть острая необходимость снести, то хочу остаться в этом районе, а не так, как говорят, что нас отправят в Смолевичи. Я родилась в этом доме и прожила 60 лет. У меня родители ушли из этого дома, родились сын внучка, а теперь куда?! Но по большому счету эти дома реально отремонтировать. У нас люди, которые купили квартиры, стены сами поменяли и живут прекрасно. Понятно, что это большие затраты, не каждый может себе это позволить, но могут позволить власти. Пусть и с помощью нас, мы не против", – призналась Sputnik жительница Осмоловки Татьяна Ушанова.

Городские власти неоднократно говорили о большом износе старых зданий. В середине июня на общественное обсуждение был вынесен проект застройки исторических кварталов – он предполагает полный снос старых домов и возведение на их месте пяти- и шестиэтажек со встроенными магазинами, помещениями бытового назначения и подземными автостоянками.

Предполагается, что после переустройства Осмоловки количество жителей этих кварталов увеличится с нынешних почти в два раза.

Микрорайон Осмоловка получил свое название в честь архитектора Михаила Осмоловского, который курировал строительство кварталов за Большим театром. Два квартала в районе нынешних улиц Богдановича, Коммунистической, Куйбышева и Киселева застраивался двухэтажными желтыми домами.



© Sputnik/ Анна Нефедова За сохранение Осмоловки высказались почти пять тысяч минчан

Несмотря на особую атмосферу, богатую историю – здесь проживало много известных людей – и исключительное отношение части минчан к этому месту, Осмоловка так и не получила статуса историко-культурного наследия.

В интернете в настоящее время идет сбор подписей против сноса Осмоловки, район, по мнению авторов петиции, нужно сохранить "как с архитектурной, культурной и социальной точек зрения, так и с экологической". На вечер понедельника под документом с обращением к городским властям подписались более 6 тысяч человек.