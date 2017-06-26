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Лютая жара, налог на дороги, интервью Сидорского и усадьба за 138 рублей - все за вчера

27.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ничего себе погодка ждет нас на этой неделе! Прогнозируют всплеск жары — до 36 °C, но при этом пройдут грозы, шквалы, возможен град. Сил нам всем!


ВАЖНОЕ

Беларусь постепенно выходит на траекторию восстановления экономики, темпы роста которой прибавляют от месяца к месяцу, заявил первый вице-премьер Василий Матюшевский, выступая в парламенте. Говорит, мы уже почти живем хорошо: «Реальная зарплата растет третий месяц подряд на фоне ее снижения в последние два года. При этом в целом по экономике сохранена увязка роста зарплат с ростом производительности труда».

Еще вчера депутаты раскритиковали чиновников за то, что пошлина за техосмотр не всегда взимается справедливо, а так называемый дорожный сбор тратится неправильно. «Проблема есть, и она очевидна: объем источников не соответствует тем задачам, которые мы себе поставили», — соглашался Матюшевский.


Минобороны прокомментировало ЧП с танком на репетиции парада и рассказало, наказали ли механика. А тем временем в интернете подписывают петицию против проведения в Минске военных парадов, а также за перенесение их за город. Требование поддержало уже более 3500 человек. Представитель силового ведомства высказался и на этот счет.

Проект изменений в декрет о тунеядстве направили на рассмотрение в Администрацию президента. Александру Лукашенко его планировали показать в начале июля. Ждем.

Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство — 2017». Речь идет о том, что он резко прокомментировал недавние учения Беларуси, России и Сербии.

ПОПУЛЯРНОЕ

Мы продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США. В этот раз читайте, как таксист из Нью-Йорка после смерти сына дарит радость людям. Очень душевная история о хорошем человеке: «В разговорах понимаешь, что повод для депрессии у большинства настолько мелочный, что на этом даже не стоило заморачиваться. Жизнь слишком коротка, чтобы обращать на такое внимание. Я их угощал конфетами, разговаривал с ними, и настроение менялось».


Также вчера вышел очередной текст другого спецпроекта TUT.BY — 1937. Открытый архив. Перед вами — история фотографии, которой больше ста лет. Справа на ней белогвардейский офицер Степан Баранов. Слева — его друг и сослуживец, имени которого никто из потомков Баранова не слышал и не знает. Семейная история гласит: в 1930 годы товарищ — тогда уже работник НКВД спас репрессированного Степана Ильича из лагеря. Много лет его правнук ищет родных человека с фотографии.

21 июня жители квартала в границах улиц Карла Либкнехта — Розы Люксембург — Карпова и Лермонтова узнали, что их двухэтажные дома, которых тут больше сорока, планируют снести до 2020 года. И возмутились! Мы побывали в квартале, обреченном на снос.

А еще вчера в Минске чиновники обсуждали с жителями района будущее спорной Осмоловки: вот тут у нас эмоциональные текст, фото и видео. «Знаете, что обидно? — шептала пожилая женщина своим соседкам по ряду. — Что нас не спросили. Почему? Это ведь наши дома, наше будущее. Почему они со своими домами так не поступают, а с нами легко и без зазрения совести?»


Показываем, как выглядят самые дорогие особняки, которые продают под Минском. Спойлер: на любителя.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Поговорили с Сергеем Сидорским — заметной фигурой в белорусской власти. Сейчас он является членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Обсуждали темы в рамках его нынешних должностных полномочий: проблематику ЕАЭС, импортозамещение в РФ и ВТО.

В Ивьевском районе в третий раз попробуют продать уникальное имение — за 138 рублей. Да, вы правильно прочли — сто тридцать восемь рублей, Карл! Усадьба в Жемыславле должна была стать родовым гнездом со всеми атрибутами счастливой жизни: балами, зваными обедами, прогулками по аллеям неспешными летними днями. Но не стала. Сейчас некогда величественное здание приходит в упадок: дворец давно стоит без крыши, окна заколочены, балюстрада на втором этаже обвалилась… Заберите в хорошие руки, а?


Какая прелесть: 6-летние минчане создали рок-группу и записали альбом. Конечно, дети не имеют музыкального образования. Некоторые писать недавно научились. К академическим занятиям это не имеет никакого отношения, это экспериментальная музыка. Лучшие моменты альбома — в нашем материале.

Все новости понедельника, 26 июня

Кстати. А вы знали, что в банки не вернули 214 миллионов банкнот «старых» белорусских денег? Сегодня расскажем вам, кому они нужны и по чем их сейчас продают на рынке коллекционеров. Оставайтесь с нами — будет интересно!

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Ничего себе погодка ждет нас на этой неделе! Сил всем!

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