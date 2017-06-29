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Российское ТВ впервые покажет белорусский парад

30.06.2017 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Белорусский парад в честь 3 июля впервые будет транслироваться по российскому телевидению, сообщил Sputnik главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов.

Российское ТВ впервые покажет белорусский парад
© Sputnik/
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Праздничный парад в честь Дня Независимости Беларуси состоится 3 июля в десять утра: участие в нем примет военная техника, авиация, а также новые белорусско-китайские машины, сельскохозяйственная техника и многое другое.

Как сообщил Sputnik Бекасов, белорусский парад будет показан и в эфире "Россия 24" — круглосуточного спутникового телеканала, входящего в холдинг ВГТРК. К слову, парад из столицы Беларуси впервые будет показан российским зрителям.

Белорусские зрители смогут следить за парадом 3 июля в эфире каналов Белтелерадиокомпании — Агентство теленовостей (АТН) будет готовить специальный эфир на протяжении всего Дня Независимости.

Праздничный марафон в эфире каналов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется уже в восемь утра.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Праздничный парад ко Дню Независимости Беларуси будет показан в эфире телеканала "Россия 24".

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